גורמים בכירים בירושלים אומרים כי השניים צפויים לדון על שורה של נושאים אזוריים וביטחוניים, ביניהם פירוק חמאס מנשקו, ניסיונות ההתעצמות של חיזבאללה, נורמליזציה עם סעודיה ופרויקט הטילים הבליסטיים של איראן יחד עם האפשרות כי היא מנסה בחשאי לפעול לחידוש פרויקט הגרעין
יוני בן מנחם | 2 בדצמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳
נתניהו צפוי להיפגש בקרוב עם טראמפ בבית הלבן; מספר נושאים על הפרק
ראש הממשלה, בנימין נתניהו, שוחח אמש בטלפון עם נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, שהזמין אותו לביקור רשמי בקרוב בבית הלבן.
גורמים מדיניים בירושלים מסרו כי במהלך השיחה עלו בקשת החנינה שהגיש נתניהו לנשיא המדינה, יצחק הרצוג, וכן שורה של סוגיות אזוריות וביטחוניות הקשורות לתוכנית השלום של טראמפ – סוגיות המחייבות תיאום הדוק בין המנהיגים בפגישה פנים אל פנים.
לדבריהם, היחסים בין נתניהו לטראמפ מצוינים, למרות פערי גישות בנושאים מסוימים. ההערכה היא כי הביקור יתקיים עוד החודש, אך טרם נקבע מועד סופי. זה יהיה ביקורו החמישי של נתניהו בבית הלבן מאז כניסת טראמפ לתפקיד.
