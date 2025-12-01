סערה בתקשורת הטורקית לאחר שיוון הכריזה על דוקטרינת הרתעה חדשה הכוללת פריסת טילים בים האגאי

סערה בתקשורת בטורקיה בעקבות הצגת דוקטרינת ההרתעה החדשה של יוון, "מגן אכילס", שהוכרזה בסוף השבוע, ושבמרכזה פריסת מערכי טילים באיי הים האגאי.

שר ההגנה היווני, ניקוס דנדיאס, חשף את הדוקטרינה בשני נאומים, כאשר אמירתו על "סגירת הים האגאי מן היבשה" – הייתה זו שהציתה סערה תקשורתית באנקרה.