בסוף השבוע הכריז שר ההגנה היווני על תוכנית "מגן אכילס", כלי תקשורת בטורקיה תקפו: "איום גלוי על טורקיה"
דורון פסקין | 1 בדצמבר 2025 | חדשות | 3 דק׳
סערה בתקשורת הטורקית לאחר שיוון הכריזה על דוקטרינת הרתעה חדשה הכוללת פריסת טילים בים האגאי
סערה בתקשורת בטורקיה בעקבות הצגת דוקטרינת ההרתעה החדשה של יוון, "מגן אכילס", שהוכרזה בסוף השבוע, ושבמרכזה פריסת מערכי טילים באיי הים האגאי.
שר ההגנה היווני, ניקוס דנדיאס, חשף את הדוקטרינה בשני נאומים, כאשר אמירתו על "סגירת הים האגאי מן היבשה" – הייתה זו שהציתה סערה תקשורתית באנקרה.
דנדיאס הציג לראשונה את הדברים ביום שישי האחרון בכנס "יוון בפרספקטיבה גלובלית", באתונה. בדבריו, שפורסמו במלואם באתר הרשמי שלו, ציין כי יוון נוטשת את המודל המסורתי של "צבא ביבשה, צי בים וחיל אוויר באוויר", ומאמצת תפיסה של הגנה רב-שכבתית.
