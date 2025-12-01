תא"ל (במיל') ד"ר דני גולד אמר כי המערכת, "שצפויה לשנות את חוקי המשחק של שדה הקרב, מוכנה להימסר לצה״ל עם השלמת הפיתוח וסדרת הניסויים שהוכיחו את יכולותיה". במקביל, ראש מחקר ופיתוח במפא״ת, תא״ל בני אמינוב הצהיר: "אתגר הרחפנים בגבולות בדרך לפתרון"
ראש מפא"ת במשרד הביטחון: "פיתוח מערכת הלייזר אור איתן הושלם. אנו נערכים למסור יכולת ראשונה לצה"ל בסוף החודש"
תא"ל (מיל') ד"ר דני גולד, ראש מפא"ת (המנהל למחקר ופיתוח אמצעי לחימה ותשתית טכנולוגית), אמר הבוקר בכנס של משרד הביטחון המתמקד בחדשנות טכנולוגית לאור לקחי מלחמה: "מערכת הלייזר 'אור איתן', שצפויה לשנות את חוקי המשחק של שדה הקרב, מוכנה להימסר לצה״ל עם השלמת הפיתוח וסדרת הניסויים שהוכיחו את יכולות המערכת. אנו נערכים למסור יכולות ראשונות לצה״ל ב-30 בדצמבר 2025. במקביל אנו עובדים כבר על הדורות הבאים".
לדבריו, "בתחום הדיפנסטק המשחק השתנה - סטארטאפים מתחרים היום 'ראש בראש' עם החברות הגדולות וזוכים. רק לאחרונה מספר סטארטאפים שהתחברו, התחרו מול כל התעשיות הגדולות במכרז של מפא"ת, ונבחרו לספק לצה"ל מערך רחפנים תוקפים".
