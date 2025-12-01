כניסה
תא"ל (במיל') ד"ר דני גולד אמר כי המערכת, "שצפויה לשנות את חוקי המשחק של שדה הקרב, מוכנה להימסר לצה״ל עם השלמת הפיתוח וסדרת הניסויים שהוכיחו את יכולותיה". במקביל, ראש מחקר ופיתוח במפא״ת, תא״ל בני אמינוב הצהיר: "אתגר הרחפנים בגבולות בדרך לפתרון"

אורן שלום | 1 בדצמבר 2025 | חדשות | 1 דק׳

ראש מפא"ת במשרד הביטחון: "פיתוח מערכת הלייזר אור איתן הושלם. אנו נערכים למסור יכולת ראשונה לצה"ל בסוף החודש"

תא"ל (מיל') ד"ר דני גולד, ראש מפא"ת (המנהל למחקר ופיתוח אמצעי לחימה ותשתית טכנולוגית), אמר הבוקר בכנס של משרד הביטחון המתמקד בחדשנות טכנולוגית לאור לקחי מלחמה: "מערכת הלייזר 'אור איתן', שצפויה לשנות את חוקי המשחק של שדה הקרב, מוכנה להימסר לצה״ל עם השלמת הפיתוח וסדרת הניסויים שהוכיחו את יכולות המערכת. אנו נערכים למסור יכולות ראשונות לצה״ל ב-30 בדצמבר 2025. במקביל אנו עובדים כבר על הדורות הבאים".

לדבריו, "בתחום הדיפנסטק המשחק השתנה - סטארטאפים מתחרים היום 'ראש בראש' עם החברות הגדולות וזוכים. רק לאחרונה מספר סטארטאפים שהתחברו, התחרו מול כל התעשיות הגדולות במכרז של מפא"ת, ונבחרו לספק לצה"ל מערך רחפנים תוקפים".

מערכת הלייזר "אור איתן"

מערכת הלייזר "אור איתן" | צילום מסך מתוך הסרטון של חברת רפאל

מתקפה ישראלית בביירות, 15 בנובמבר 2024
דריכות בלבנון בשל האפשרות להסלמה מול ישראל

יוני בן מנחם

פרשנים בלבנון טוענים כי הציבור עוקב בדאגה אחר שלושה מוקדים: ביקור האפיפיור ליאו ה-14, ביקורה הצפוי של השליחה האמריקנית והדד ליין של ארה"ב לפירוק חיזבאללה מנשק. גורמים בכירים בישראל אומרים כי אזרחי לבנון נערכים לאפשרות של מלחמה וחלקם אף החלו לאגור מזון

כוחות צבא אמריקנים בפעילות בסוריה, 8 בספטמבר 2019
צבא ארה"ב וכוחות סורים איתרו והשמידו מצבורי נשק של דאע"ש בדרום סוריה

דורון פסקין

במבצע משותף שנערך במהלך חודש נובמבר, הושמדו למעלה מ-130 פצצות מרגמה ורקטות, רובי סער ומקלעים, מוקשי נ"ט וחומרים לבניית מטעני חבלה מאולתרים. מפקד פיקוד המרכז האמריקני מסר: "נמשיך לשמור על ערנות ולרדוף באגרסיביות אחר שרידי דאע"ש בסוריה"

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, והשליח למזרח התיכון סטיב ויטקוף, 6 במאי 2025
ארה"ב ממשיכה לנסות להרכיב את הכוח הבין-לאומי לרצועת עזה, אך נתקלת במבוי סתום

יוני בן מנחם

גורמים בכירים בירושלים מציינים כי וושינגטון מתקשה לאתר מדינות שיסכימו להשתתף בכוח, בעיקר מתוך חשש לעימות עם חמאס, כשגם מדינות כמו אינדונזיה ואזרבייג'ן חזרו בהן מחלק מההתחייבויות

תמונה של עבדוללה אוצ'לאן מונפת בתהלוכה של המיעוט הכורדי בדרום-מזרח טורקיה, 21 במרץ 2025
המחתרת הכורדית: ללא שחרור אוצ'לאן – תהליך השלום מול טורקיה לא יתקדם

דורון פסקין

שני מפקדים בכירים ב-PKK אמרו לסוכנות הידיעות AFP: "לא ננקוט צעדים נוספים; טורקיה היא זו שצריכה לנקוט בצעדים הבאים"

נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, 17 בנובמבר 2025
טראמפ הודיע שהמרחב האווירי מעל ונצואלה "סגור לחלוטין"; קראקס הגיבה: "איום קולוניאליסטי"

דורון פסקין

ההצהרה מגיעה על רקע המבצע האמריקני נגד קרטלי סמים ומבריחים בוונצואלה. למרות הכרזתו של נשיא ארה"ב אתמול, עד כה לא יצא צו רשמי בנושא

שגריר איראן בלבנון, מוג'תבא אמאני
שגריר איראן בלבנון: חיסול טבטבאי שינה את כללי המשחק

דורון פסקין

מוג'תבא אמאני טען כי חיסולו של רמטכ"ל חיזבאללה חצה את התקרה שישראל נמנעה מלחצות בשנה האחרונה, וציין: "שמעתי את נאומו של השייח' נעים קאסם אתמול והוא אמר מפורשות: 'תהיה תגובה'"

