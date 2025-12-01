דריכות בלבנון בשל האפשרות להסלמה מול ישראל

גורמי ביטחון בכירים בישראל אומרים כי לבנון נכנסת לתקופה הרגישה ביותר מאז תחילת הפסקת האש עם ישראל לפני שנה, זאת על רקע המתיחות הגוברת מול ישראל.

פרשנים לבנונים מדווחים בכלי תקשורת במדינה כי הציבור הלבנוני חש חרדה עמוקה מאפשרות של הסלמה שתוביל למלחמה נוספת עם ישראל. חיסולו של רמטכ"ל חיזבאללה, הית'ם טבטבאי, בתקיפה ישראלית ברובע א-דאחיה בביירות, הגביר עוד יותר את מפלס הדאגה.