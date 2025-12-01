כניסה
פרשנים בלבנון טוענים כי הציבור עוקב בדאגה אחר שלושה מוקדים: ביקור האפיפיור ליאו ה-14, ביקורה הצפוי של השליחה האמריקנית והדד ליין של ארה"ב לפירוק חיזבאללה מנשק. גורמים בכירים בישראל אומרים כי אזרחי לבנון נערכים לאפשרות של מלחמה וחלקם אף החלו לאגור מזון

יוני בן מנחם | 1 בדצמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳

דריכות בלבנון בשל האפשרות להסלמה מול ישראל

גורמי ביטחון בכירים בישראל אומרים כי לבנון נכנסת לתקופה הרגישה ביותר מאז תחילת הפסקת האש עם ישראל לפני שנה, זאת על רקע המתיחות הגוברת מול ישראל.

פרשנים לבנונים מדווחים בכלי תקשורת במדינה כי הציבור הלבנוני חש חרדה עמוקה מאפשרות של הסלמה שתוביל למלחמה נוספת עם ישראל. חיסולו של רמטכ"ל חיזבאללה, הית'ם טבטבאי, בתקיפה ישראלית ברובע א-דאחיה בביירות, הגביר עוד יותר את מפלס הדאגה.

לדברי אותם פרשנים, הציבור עוקב בדאגה אחר שלושה מוקדים מרכזיים הנתפסים כנקודות הכרעה: ביקורו של האפיפיור לאו ה-14 בביירות, שהחל אתמול ויימשך עד מחר; ביקורה הצפוי השבוע של השליחה האמריקנית מורגן אורטגוס; והדד-ליין שהעבירה וושינגטון לנשיא לבנון, ג'וזף עון, ולממשלתו – לפרק את חיזבאללה מנשקו עד סוף השנה.

מתקפה ישראלית בביירות, 15 בנובמבר 2024

מתקפה ישראלית בביירות, 15 בנובמבר 2024 | צילום: FADEL ITANI/AFP via Getty Images

