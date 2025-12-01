כניסה
גורמים בכירים בירושלים מציינים כי וושינגטון מתקשה לאתר מדינות שיסכימו להשתתף בכוח, בעיקר מתוך חשש לעימות עם חמאס, כשגם מדינות כמו אינדונזיה ואזרבייג'ן חזרו בהן מחלק מההתחייבויות

יוני בן מנחם | 1 בדצמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳

ארה"ב ממשיכה לנסות להרכיב את הכוח הבין-לאומי לרצועת עזה, אך נתקלת במבוי סתום

הקמת הכוח הבין-לאומי ברצועת עזה מוגדרת כאחד המרכיבים המרכזיים בתוכנית השלום של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ. עם זאת, גורמים מדיניים בכירים מציינים כי וושינגטון מתקשה לאתר מדינות שיהיו מוכנות להשתתף בכוח, בין היתר בשל חשש שהכוחות יידרשו להפעיל כוח צבאי לפירוק חמאס מנשקו, ואף להתמודד ישירות עם ארגוני טרור נוספים ברצועה.

על פי אותם גורמים, אינדונזיה, שהצהירה בעבר כי תשלח עד 20 אלף חיילים למשימת שמירת השלום, בוחנת כעת שליחה של כוח קטן משמעותית. גם אזרבייג'ן, שצפויה הייתה לשלוח כוחות, שינתה בשלב זה את עמדתה ולא ברור האם תשלח חיילים וכמה. במקביל, אף מדינה ערבית לא התחייבה עד כה לשלוח חיילים. ככל שהזמן חולף, רצונן של המדינות לקחת חלק במהלך נחלש, והספק בנוגע לסיכויי הצלחתה של תוכנית טראמפ גובר.

לדבריהם, ארה"ב הציבה יעד לפריסת הכוח בעזה כבר בחודש ינואר הקרוב, כאשר הכשרתו וההיערכות הלוגיסטית אמורות להימשך מספר שבועות. עם זאת, בשלב זה נראה כי המהלך כולו תקוע.

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, והשליח למזרח התיכון סטיב ויטקוף, 6 במאי 2025

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, והשליח למזרח התיכון סטיב ויטקוף, 6 במאי 2025 | צילום: Anna Moneymaker/Getty

