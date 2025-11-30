שני מפקדים בכירים ב-PKK אמרו לסוכנות הידיעות AFP: "לא ננקוט צעדים נוספים; טורקיה היא זו שצריכה לנקוט בצעדים הבאים"
דורון פסקין | 30 בנובמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳
המחתרת הכורדית: ללא שחרור אוצ'לאן – תהליך השלום מול טורקיה לא יתקדם
מפקד בכיר במחתרת הכורדית PKK, אמאד מאלזגירט, אמר לסוכנות הידיעות הצרפתית AFP כי התהליך הדיפלומטי מול טורקיה הגיע מבחינת הארגון לנקודת עצירה: "כל הצעדים שיזם המנהיג אפו, עבדאללה אוצ'לאן, יושמו. לא ינקטו צעדים נוספים". לדבריו, "מעתה ואילך אנחנו נחכה למדינה הטורקית; היא זו שצריכה לנקוט בצעדים הבאים".
AFP פרסמה היום את הדברים וציינה כי הם נאמרו אתמול מתוך בונקר בהרי קנדיל שבצפון עיראק.
מאלזגירט הציב לטורקיה שני תנאים מרכזיים להמשך קידום התהליך: שחרורו של אוצ'לאן, כשהוא מציין כי "בלי זה התהליך לא יצליח"; והכרה חוקתית ורשמית בעם הכורדי בטורקיה".
