המחתרת הכורדית: ללא שחרור אוצ'לאן – תהליך השלום מול טורקיה לא יתקדם

מפקד בכיר במחתרת הכורדית PKK, אמאד מאלזגירט, אמר לסוכנות הידיעות הצרפתית AFP כי התהליך הדיפלומטי מול טורקיה הגיע מבחינת הארגון לנקודת עצירה: "כל הצעדים שיזם המנהיג אפו, עבדאללה אוצ'לאן, יושמו. לא ינקטו צעדים נוספים". לדבריו, "מעתה ואילך אנחנו נחכה למדינה הטורקית; היא זו שצריכה לנקוט בצעדים הבאים".

AFP פרסמה היום את הדברים וציינה כי הם נאמרו אתמול מתוך בונקר בהרי קנדיל שבצפון עיראק.