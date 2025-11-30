כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

שני מפקדים בכירים ב-PKK אמרו לסוכנות הידיעות AFP: "לא ננקוט צעדים נוספים; טורקיה היא זו שצריכה לנקוט בצעדים הבאים"

דורון פסקין | 30 בנובמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳

המחתרת הכורדית: ללא שחרור אוצ'לאן – תהליך השלום מול טורקיה לא יתקדם

מפקד בכיר במחתרת הכורדית PKK, אמאד מאלזגירט, אמר לסוכנות הידיעות הצרפתית AFP כי התהליך הדיפלומטי מול טורקיה הגיע מבחינת הארגון לנקודת עצירה: "כל הצעדים שיזם המנהיג אפו, עבדאללה אוצ'לאן, יושמו. לא ינקטו צעדים נוספים". לדבריו, "מעתה ואילך אנחנו נחכה למדינה הטורקית; היא זו שצריכה לנקוט בצעדים הבאים".

AFP פרסמה היום את הדברים וציינה כי הם נאמרו אתמול מתוך בונקר בהרי קנדיל שבצפון עיראק.

מאלזגירט הציב לטורקיה שני תנאים מרכזיים להמשך קידום התהליך: שחרורו של אוצ'לאן, כשהוא מציין כי "בלי זה התהליך לא יצליח"; והכרה חוקתית ורשמית בעם הכורדי בטורקיה".

תמונה של עבדוללה אוצ'לאן מונפת בתהלוכה של המיעוט הכורדי בדרום-מזרח טורקיה, 21 במרץ 2025

תמונה של עבדוללה אוצ'לאן מונפת בתהלוכה של המיעוט הכורדי בדרום-מזרח טורקיה, 21 במרץ 2025 | צילום: ILYAS AKENGIN/AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, 17 בנובמבר 2025
טראמפ הודיע שהמרחב האווירי מעל ונצואלה "סגור לחלוטין"; קראקס הגיבה: "איום קולוניאליסטי"

דורון פסקין

ההצהרה מגיעה על רקע המבצע האמריקני נגד קרטלי סמים ומבריחים בוונצואלה. למרות הכרזתו של נשיא ארה"ב אתמול, עד כה לא יצא צו רשמי בנושא

שגריר איראן בלבנון, מוג'תבא אמאני
שגריר איראן בלבנון: חיסול טבטבאי שינה את כללי המשחק

דורון פסקין

מוג'תבא אמאני טען כי חיסולו של רמטכ"ל חיזבאללה חצה את התקרה שישראל נמנעה מלחצות בשנה האחרונה, וציין: "שמעתי את נאומו של השייח' נעים קאסם אתמול והוא אמר מפורשות: 'תהיה תגובה'"

נשיא המדינה, יצחק הרצוג, וראש הממשלה, בנימין נתניהו
ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיש בקשת חנינה לנשיא המדינה

אורן שלום

"על אף האינטרס האישי שלי לנהל את המשפט ולהוכיח את חפותי עד זיכויי המלא, אני סבור שהאינטרס הציבורי מורה אחרת", כתב נתניהו להרצוג. בית הנשיא הגיב לבקשה: "נשיא המדינה ישקול אותה באחריות ובכובד ראש"

כוחות צה"ל בגבול סוריה, 2 במרץ 2025
ישראל עוקבת אחר התבססות ארגוני הטרור בדרום סוריה ונערכת להמשיך לפעול נגדם

יוני בן מנחם

בסוף השבוע פעלה ישראל בבית ג'ן הסמוך לגבול עם סוריה נגד פעילי ארגון "אלג'מאעה אלאסלאמיה". גורמים בכירים בירושלים אומרים כי ישראל העבירה אזהרה לא-שרע, דרך ארה"ב, כי אם לא יפעל לסכל פעילות טרור נגדה היא תפעל בעצמה בכל הכוח

שתי מכליות הנפט שהותקפו
אוקראינה תקפה שתי מכליות נפט בקרבת חופי טורקיה

דורון פסקין

שירות הביטחון האוקראיני אישר לאתר קייב אינדפנדנט את התקיפה, הנחשבת לחריגה – בין היתר בשל מיקומה. עוד דווח כי שתי המכליות שהותקפו משתייכות ל"צי הצללים" הרוסי, המשמש לעקיפת הסנקציות על יצוא נפט

אנדריי ירמק, ראש-לשכתו לשעבר של נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי, 15 בינואר 2025
ראש לשכתו של זלנסקי התפטר על רקע פרשת השחיתות במדינה

דורון פסקין

אנדריי ירמאק נחשב לדמות מרכזית בממשל האוקראיני והוביל את המשא ומתן והקשרים מול מדינות המערב. זלנסקי אמר אתמול כי מעתה יובילו את שיחות המשא ומתן בכירים מהמערכת הביטחונית והדיפלומטית

שתפו: