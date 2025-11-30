כניסה
ההצהרה מגיעה על רקע המבצע האמריקני נגד קרטלי סמים ומבריחים בוונצואלה. למרות הכרזתו של נשיא ארה"ב אתמול, עד כה לא יצא צו רשמי בנושא

דורון פסקין | 30 בנובמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳

טראמפ הודיע שהמרחב האווירי מעל ונצואלה "סגור לחלוטין"; קראקס הגיבה: "איום קולוניאליסטי"

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, הודיע אתמול בפוסט שפרסם ב-Truth Social כי "יש לראות את המרחב האווירי מעל ונצואלה וסביב לה כסגור לחלוטין". את דבריו הפנה ל"כל חברות התעופה, הטייסים, סוחרי הסמים והסוחרים בבני אדם".

עם זאת, עד כה לא פרסמו רשויות הממשל בוושינגטון כל צו או מסמך משפטי רשמי המכריז על אזור איסור טיסה. ההצהרה מגיעה על רקע מבצע צבאי אמריקני רחב היקף באזור הקאריבים – שמטרתו פגיעה ברשתות סחר בסמים ומבריחים שלטענת ארה"ב פועלות בחסות משטרו של נשיא ונצואלה, ניקולס מדורו.

הצעדים האחרונים משתלבים בהחרפה הדרגתית של המבצע האמריקני, המנוהל בידי פיקוד דרום של צבא ארה"ב. המבצע הוכרז רשמית ב-13 בנובמבר 2025 על ידי שר המלחמה פיט הגסת'. במסגרת ההיערכות, נושאת המטוסים USS Gerald R. Ford וקבוצת הקרב שלה נכנסו לים הקריבי ב-16 בנובמבר.

נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, 17 בנובמבר 2025

נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, 17 בנובמבר 2025 | צילום: Win McNamee/Getty Images

שגריר איראן בלבנון, מוג'תבא אמאני
שגריר איראן בלבנון: חיסול טבטבאי שינה את כללי המשחק

דורון פסקין

מוג'תבא אמאני טען כי חיסולו של רמטכ"ל חיזבאללה חצה את התקרה שישראל נמנעה מלחצות בשנה האחרונה, וציין: "שמעתי את נאומו של השייח' נעים קאסם אתמול והוא אמר מפורשות: 'תהיה תגובה'"

נשיא המדינה, יצחק הרצוג, וראש הממשלה, בנימין נתניהו
ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיש בקשת חנינה לנשיא המדינה

אורן שלום

"על אף האינטרס האישי שלי לנהל את המשפט ולהוכיח את חפותי עד זיכויי המלא, אני סבור שהאינטרס הציבורי מורה אחרת", כתב נתניהו להרצוג. בית הנשיא הגיב לבקשה: "נשיא המדינה ישקול אותה באחריות ובכובד ראש"

כוחות צה"ל בגבול סוריה, 2 במרץ 2025
ישראל עוקבת אחר התבססות ארגוני הטרור בדרום סוריה ונערכת להמשיך לפעול נגדם

יוני בן מנחם

בסוף השבוע פעלה ישראל בבית ג'ן הסמוך לגבול עם סוריה נגד פעילי ארגון "אלג'מאעה אלאסלאמיה". גורמים בכירים בירושלים אומרים כי ישראל העבירה אזהרה לא-שרע, דרך ארה"ב, כי אם לא יפעל לסכל פעילות טרור נגדה היא תפעל בעצמה בכל הכוח

שתי מכליות הנפט שהותקפו
אוקראינה תקפה שתי מכליות נפט בקרבת חופי טורקיה

דורון פסקין

שירות הביטחון האוקראיני אישר לאתר קייב אינדפנדנט את התקיפה, הנחשבת לחריגה – בין היתר בשל מיקומה. עוד דווח כי שתי המכליות שהותקפו משתייכות ל"צי הצללים" הרוסי, המשמש לעקיפת הסנקציות על יצוא נפט

אנדריי ירמק, ראש-לשכתו לשעבר של נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי, 15 בינואר 2025
ראש לשכתו של זלנסקי התפטר על רקע פרשת השחיתות במדינה

דורון פסקין

אנדריי ירמאק נחשב לדמות מרכזית בממשל האוקראיני והוביל את המשא ומתן והקשרים מול מדינות המערב. זלנסקי אמר אתמול כי מעתה יובילו את שיחות המשא ומתן בכירים מהמערכת הביטחונית והדיפלומטית

מזכ"ל חיזבאללה, שיח' נעים קאסם, 28 בנובמבר 2025
מזכ"ל חיזבאללה בתגובה ראשונה לחיסול טבטבאי: "זכותנו להגיב ואנו נקבע את העיתוי לכך"

דורון פסקין

נעים קאסם נשא נאום מוקלט בו גם ביקר את ממשלת לבנון: "הממשלה אינה יכולה לקבל זכויות בלי למלא את חובתה החשובה ביותר – הגנת האזרחים והרתעת האויב"

