ההצהרה מגיעה על רקע המבצע האמריקני נגד קרטלי סמים ומבריחים בוונצואלה. למרות הכרזתו של נשיא ארה"ב אתמול, עד כה לא יצא צו רשמי בנושא
דורון פסקין | 30 בנובמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳
טראמפ הודיע שהמרחב האווירי מעל ונצואלה "סגור לחלוטין"; קראקס הגיבה: "איום קולוניאליסטי"
נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, הודיע אתמול בפוסט שפרסם ב-Truth Social כי "יש לראות את המרחב האווירי מעל ונצואלה וסביב לה כסגור לחלוטין". את דבריו הפנה ל"כל חברות התעופה, הטייסים, סוחרי הסמים והסוחרים בבני אדם".
עם זאת, עד כה לא פרסמו רשויות הממשל בוושינגטון כל צו או מסמך משפטי רשמי המכריז על אזור איסור טיסה. ההצהרה מגיעה על רקע מבצע צבאי אמריקני רחב היקף באזור הקאריבים – שמטרתו פגיעה ברשתות סחר בסמים ומבריחים שלטענת ארה"ב פועלות בחסות משטרו של נשיא ונצואלה, ניקולס מדורו.
הצעדים האחרונים משתלבים בהחרפה הדרגתית של המבצע האמריקני, המנוהל בידי פיקוד דרום של צבא ארה"ב. המבצע הוכרז רשמית ב-13 בנובמבר 2025 על ידי שר המלחמה פיט הגסת'. במסגרת ההיערכות, נושאת המטוסים USS Gerald R. Ford וקבוצת הקרב שלה נכנסו לים הקריבי ב-16 בנובמבר.
