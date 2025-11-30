טראמפ הודיע שהמרחב האווירי מעל ונצואלה "סגור לחלוטין"; קראקס הגיבה: "איום קולוניאליסטי"

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, הודיע אתמול בפוסט שפרסם ב-Truth Social כי "יש לראות את המרחב האווירי מעל ונצואלה וסביב לה כסגור לחלוטין". את דבריו הפנה ל"כל חברות התעופה, הטייסים, סוחרי הסמים והסוחרים בבני אדם".

עם זאת, עד כה לא פרסמו רשויות הממשל בוושינגטון כל צו או מסמך משפטי רשמי המכריז על אזור איסור טיסה. ההצהרה מגיעה על רקע מבצע צבאי אמריקני רחב היקף באזור הקאריבים – שמטרתו פגיעה ברשתות סחר בסמים ומבריחים שלטענת ארה"ב פועלות בחסות משטרו של נשיא ונצואלה, ניקולס מדורו.