שגריר איראן בלבנון: חיסול טבטבאי שינה את כללי המשחק

שגריר איראן בלבנון, מוג'תבא אמאני, אמר הלילה בריאיון טלוויזיוני כי חיסולו של הבכיר הצבאי בחיזבאללה, הית'ם עלי טבטבאי, מהווה נקודת מפנה אסטרטגית במדיניות הארגון כלפי ישראל ובעיקר לגבי הפסקת האש השברירית בצפון.

לדבריו, התקיפה הישראלית בעומק הדאחיה שבביירות חצתה קו אדום שהיה מוגדר גם בתקופות ההבנות בין הצדדים, ולכן חיזבאללה איננו מחויב אליהן עוד באותו אופן.

אמאני טען כי כוח איננו רק עניין צבאי: "העוצמה היא מארג של כלים, יכולות ונכונות להשתמש בהם. לישראל יש אמצעים מתקדמים והיא גם משתמשת בהם ללא חשש מענישה בין-לאומית. מנגד, למדינות הציר וללבנון יש נחישות ועמידות – והשילוב הזה הוא שיצר מאזן אימה ששוחק את המשטר הציוני".