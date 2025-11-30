כניסה
"על אף האינטרס האישי שלי לנהל את המשפט ולהוכיח את חפותי עד זיכויי המלא, אני סבור שהאינטרס הציבורי מורה אחרת", כתב נתניהו להרצוג. בית הנשיא הגיב לבקשה: "נשיא המדינה ישקול אותה באחריות ובכובד ראש"

אורן שלום | 30 בנובמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳

ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיש בקשת חנינה לנשיא המדינה

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, הגיש בקשת חנינה רשמית לנשיא המדינה יצחק הרצוג. הבקשה הועברה למחלקה המשפטית בבית הנשיא באמצעות פרקליטו, עו"ד עמית חדד.

הבקשה כוללת שני מסמכים: בקשת חנינה מפורטת ומכתב חתום על ידי נתניהו שכתב: "על אף האינטרס האישי שלי לנהל את המשפט ולהוכיח את חפותי עד זיכויי המלא, אני סבור שהאינטרס הציבורי מורה אחרת. מתוך אחריות ציבורית כראש הממשלה לנסות להביא לפיוס בין חלקי העם, אין לי ספק שסיום המשפט יסייע להוריד את עוצמת הלהבות בוויכוח שנוצר סביבו".

בבקשת החנינה, שהוגשה על ידי עורכי דינו של נתניהו, נכתב בין היתר כי "בהמשך למכתבו של נשיא ארה"ב בעניין ובעקבות התפתחויות שיפורטו להלן, אנו פונים לכבודך, בשם מרשנו, ראש הממשלה, ח"כ בנימין נתניהו, בבקשה כי תפעיל את הסמכות הנתונה לך לפי סעיף 11 לחוק יסוד: נשיא המדינה, מתוך תחושת אחריות לאומית ומתוך ראיית טובת העם והמדינה, תחון את ראש הממשלה ותורה על סיום ההליך הפלילי המתנהל בעניינו [...]

נשיא המדינה, יצחק הרצוג, וראש הממשלה, בנימין נתניהו

נשיא המדינה, יצחק הרצוג, וראש הממשלה, בנימין נתניהו | צילום: אבי אוחיון, לע"מ

