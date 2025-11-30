ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיש בקשת חנינה לנשיא המדינה

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, הגיש בקשת חנינה רשמית לנשיא המדינה יצחק הרצוג. הבקשה הועברה למחלקה המשפטית בבית הנשיא באמצעות פרקליטו, עו"ד עמית חדד.

הבקשה כוללת שני מסמכים: בקשת חנינה מפורטת ומכתב חתום על ידי נתניהו שכתב: "על אף האינטרס האישי שלי לנהל את המשפט ולהוכיח את חפותי עד זיכויי המלא, אני סבור שהאינטרס הציבורי מורה אחרת. מתוך אחריות ציבורית כראש הממשלה לנסות להביא לפיוס בין חלקי העם, אין לי ספק שסיום המשפט יסייע להוריד את עוצמת הלהבות בוויכוח שנוצר סביבו".