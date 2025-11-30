כניסה
בסוף השבוע פעלה ישראל בבית ג'ן הסמוך לגבול עם סוריה נגד פעילי ארגון "אלג'מאעה אלאסלאמיה". גורמים בכירים בירושלים אומרים כי ישראל העבירה אזהרה לא-שרע, דרך ארה"ב, כי אם לא יפעל לסכל פעילות טרור נגדה היא תפעל בעצמה בכל הכוח

יוני בן מנחם | 30 בנובמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳

ישראל עוקבת אחר התבססות ארגוני הטרור בדרום סוריה ונערכת להמשיך לפעול נגדם

לפי גורמים ביטחוניים בכירים, ארגוני טרור שונים החלו לבסס את נוכחותם בדרום סוריה, ומשם הם מתכננים לבצע פיגועים נגד ישראל. בין אותם ארגונים נמנים הג'יהאד האסלאמי הפלסטיני, גורמים המזוהים עם "אנצאר אללה" – החות'ים מתימן, דאע"ש ופעילי "אלג'מאעה אל-אסלאמיה".

נוסף על כך, באזור פועלים כמה שבטים בדואים סוניים בעלי אידאולוגיה ג'יהאדיסטית, המעורבים בהברחות סמים ונשק. חלקם אף לקחו חלק בעימותים בסווידא בחודש יולי האחרון.

לפי אותם גורמים, התבססות גורמי הטרור בדרום סוריה הייתה הרקע לפעולה הצבאית שביצע צה"ל בסוף השבוע בכפר בית ג'ן, דרומית לדמשק. במהלך הפעולה פשט כוח צה"ל על הכפר ועצר שלושה פעילי "אלג'מאעה אל-אסלאמיה", שלפי מידע מודיעיני תכננו לבצע פיגועים נגד ישראל, ובהם ירי רקטות לעבר רמת הגולן. במהלך המעצר נתקלו הכוחות באש חיה, ושישה לוחמי צה"ל נפצעו.

כוחות צה"ל בגבול סוריה, 2 במרץ 2025

כוחות צה"ל בגבול סוריה, 2 במרץ 2025 | צילום: JALAA MAREY/AFP via Getty Images

