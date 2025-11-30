ישראל עוקבת אחר התבססות ארגוני הטרור בדרום סוריה ונערכת להמשיך לפעול נגדם

לפי גורמים ביטחוניים בכירים, ארגוני טרור שונים החלו לבסס את נוכחותם בדרום סוריה, ומשם הם מתכננים לבצע פיגועים נגד ישראל. בין אותם ארגונים נמנים הג'יהאד האסלאמי הפלסטיני, גורמים המזוהים עם "אנצאר אללה" – החות'ים מתימן, דאע"ש ופעילי "אלג'מאעה אל-אסלאמיה".

נוסף על כך, באזור פועלים כמה שבטים בדואים סוניים בעלי אידאולוגיה ג'יהאדיסטית, המעורבים בהברחות סמים ונשק. חלקם אף לקחו חלק בעימותים בסווידא בחודש יולי האחרון.