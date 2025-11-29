כניסה
שירות הביטחון האוקראיני אישר לאתר קייב אינדפנדנט את התקיפה, הנחשבת לחריגה – בין היתר בשל מיקומה. עוד דווח כי שתי המכליות שהותקפו משתייכות ל"צי הצללים" הרוסי, המשמש לעקיפת הסנקציות על יצוא נפט

דורון פסקין | 29 בנובמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳

אוקראינה תקפה שתי מכליות נפט בקרבת חופי טורקיה

משרד התחבורה הטורקי מסר היום כי שתי מכליות נפט ריקות, Virat ו-Kairos, דיווחו על פיצוצים בזמן ששטו צפונית לטורקיה בדרכן לנמל הרוסי נובורוסיסק. לפי אנקרה, הפגיעות אירעו מחוץ למים הטריטוריאליים של טורקיה, אך עדיין בתוך אזור האחריות הימית שלה.

בהודעה הראשונית צוין כי הספינות נפגעו מ"פגיעה חיצונית" שהובילה לפיצוץ ולשריפה, ללא נפגעים. בהמשך הבהיר המשרד כי Virat הותקפה פעמיים – כשבפגיעה השנייה נעשה שימוש ב"כלי ימי בלתי מאויש". הנזק הוגדר קל, ודופן ימין של הספינה נפגעה, אך כל 20 אנשי הצוות לא נפגעו.

המכלית השנייה, Kairos, המפליגה תחת דגל גמביה, דיווחה גם היא על פיצוץ ושריפה שסיכנו את 25 אנשי הצוות. צוותי חילוץ טורקיים פינו אותם בבטחה. בסרטון שפרסם משרד התחבורה הטורקי נראו להבות ועשן כבד העולים מהמכלית.

שתי מכליות הנפט שהותקפו

שתי מכליות הנפט שהותקפו | צילום מסך

