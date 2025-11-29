אוקראינה תקפה שתי מכליות נפט בקרבת חופי טורקיה

משרד התחבורה הטורקי מסר היום כי שתי מכליות נפט ריקות, Virat ו-Kairos, דיווחו על פיצוצים בזמן ששטו צפונית לטורקיה בדרכן לנמל הרוסי נובורוסיסק. לפי אנקרה, הפגיעות אירעו מחוץ למים הטריטוריאליים של טורקיה, אך עדיין בתוך אזור האחריות הימית שלה.

בהודעה הראשונית צוין כי הספינות נפגעו מ"פגיעה חיצונית" שהובילה לפיצוץ ולשריפה, ללא נפגעים. בהמשך הבהיר המשרד כי Virat הותקפה פעמיים – כשבפגיעה השנייה נעשה שימוש ב"כלי ימי בלתי מאויש". הנזק הוגדר קל, ודופן ימין של הספינה נפגעה, אך כל 20 אנשי הצוות לא נפגעו.