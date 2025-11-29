אנדריי ירמאק נחשב לדמות מרכזית בממשל האוקראיני והוביל את המשא ומתן והקשרים מול מדינות המערב. זלנסקי אמר אתמול כי מעתה יובילו את שיחות המשא ומתן בכירים מהמערכת הביטחונית והדיפלומטית
דורון פסקין | 29 בנובמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳
ראש לשכתו של זלנסקי התפטר על רקע פרשת השחיתות במדינה
אנדריי ירמק, ראש-לשכתו של נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי, הנחשב לדמות מרכזית מאוד במשטר האוקראיני, התפטר מתפקידו בעקבות פשיטות שביצעו חוקרי הרשות הלאומית למאבק בשחיתות (NABU) בביתו ובמשרדיו. הפשיטות הן חלק מחקירה מקיפה בפרשת שחיתות בחברת הגרעין הממשלתית "אנרגואטום". זלנסקי אישר את ההתפטרות בצו רשמי.
"אנחנו עומדים בפני אתחול בלשכת הנשיא", אמר זלנסקי בנאום שנשא אתמול בערב. הוא הודה לירמק על תפקידו המרכזי במסלולי המשא ומתן לסיום המלחמה מול רוסיה, והדגיש כי הוא מבקש למנוע "שמועות וספקולציות", ולכן מציג את המהלך בגלוי לציבור.
ירמק, בעבר עורך דין ומפיק סרטי קולנוע, ליווה את זלנסקי עוד מתקופת פעילותו בחברת ההפקות "קווארטל 95". בשנת 2020 מינה אותו הנשיא לראש לשכתו ולפי עיתון קייב אינדפנדנט, הפך לאדם המשפיע ביותר בקייב אחרי זלנסקי עצמו.
