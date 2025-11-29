ראש לשכתו של זלנסקי התפטר על רקע פרשת השחיתות במדינה

אנדריי ירמק, ראש-לשכתו של נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי, הנחשב לדמות מרכזית מאוד במשטר האוקראיני, התפטר מתפקידו בעקבות פשיטות שביצעו חוקרי הרשות הלאומית למאבק בשחיתות (NABU) בביתו ובמשרדיו. הפשיטות הן חלק מחקירה מקיפה בפרשת שחיתות בחברת הגרעין הממשלתית "אנרגואטום". זלנסקי אישר את ההתפטרות בצו רשמי.

"אנחנו עומדים בפני אתחול בלשכת הנשיא", אמר זלנסקי בנאום שנשא אתמול בערב. הוא הודה לירמק על תפקידו המרכזי במסלולי המשא ומתן לסיום המלחמה מול רוסיה, והדגיש כי הוא מבקש למנוע "שמועות וספקולציות", ולכן מציג את המהלך בגלוי לציבור.