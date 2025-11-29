כניסה
אנדריי ירמאק נחשב לדמות מרכזית בממשל האוקראיני והוביל את המשא ומתן והקשרים מול מדינות המערב. זלנסקי אמר אתמול כי מעתה יובילו את שיחות המשא ומתן בכירים מהמערכת הביטחונית והדיפלומטית

דורון פסקין | 29 בנובמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳

ראש לשכתו של זלנסקי התפטר על רקע פרשת השחיתות במדינה

אנדריי ירמק, ראש-לשכתו של נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי, הנחשב לדמות מרכזית מאוד במשטר האוקראיני, התפטר מתפקידו בעקבות פשיטות שביצעו חוקרי הרשות הלאומית למאבק בשחיתות (NABU) בביתו ובמשרדיו. הפשיטות הן חלק מחקירה מקיפה בפרשת שחיתות בחברת הגרעין הממשלתית "אנרגואטום". זלנסקי אישר את ההתפטרות בצו רשמי.

"אנחנו עומדים בפני אתחול בלשכת הנשיא", אמר זלנסקי בנאום שנשא אתמול בערב. הוא הודה לירמק על תפקידו המרכזי במסלולי המשא ומתן לסיום המלחמה מול רוסיה, והדגיש כי הוא מבקש למנוע "שמועות וספקולציות", ולכן מציג את המהלך בגלוי לציבור.

ירמק, בעבר עורך דין ומפיק סרטי קולנוע, ליווה את זלנסקי עוד מתקופת פעילותו בחברת ההפקות "קווארטל 95". בשנת 2020 מינה אותו הנשיא לראש לשכתו ולפי עיתון קייב אינדפנדנט, הפך לאדם המשפיע ביותר בקייב אחרי זלנסקי עצמו.

אנדריי ירמק, ראש-לשכתו לשעבר של נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי, 15 בינואר 2025

אנדריי ירמק, ראש-לשכתו לשעבר של נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי, 15 בינואר 2025 | צילום: SERGEI GAPON/AFP via Getty Images

מזכ"ל חיזבאללה, שיח' נעים קאסם, 28 בנובמבר 2025
מזכ"ל חיזבאללה בתגובה ראשונה לחיסול טבטבאי: "זכותנו להגיב ואנו נקבע את העיתוי לכך"

דורון פסקין

נעים קאסם נשא נאום מוקלט בו גם ביקר את ממשלת לבנון: "הממשלה אינה יכולה לקבל זכויות בלי למלא את חובתה החשובה ביותר – הגנת האזרחים והרתעת האויב"

נשיא ארגנטינה, חביאר מיליי, 16 בספטמבר 2025
נשיא ארגנטינה השיק הלילה את "הסכמי יצחק" לחיזוק הקשרים בין ישראל לאמריקה הלטינית

דורון פסקין

במהלך ביקורו של שר החוץ גדעון סער בארגנטינה, הודיע חאבייר מיליי על היוזמה שמהווה מהדורה מקומית להסכמי אברהם ונועדה להעמיק את שילובה של ישראל באזור: "חלק מברית אסטרטגית בעלת עדיפות עליונה"

המנהיג העליון של איראן, עלי ח'מינאי ונשיא איראן, מסעוד פזשכיאן, 21 בסבפטמבר 2021
איראן ממשיכה לפתח את תוכנית הטילים הבליסטיים, לחמש את חיזבאללה ולסרב לתיווך מול המערב

יוני בן מנחם

גורמים בכירים בישראל מסרו כי איראן נערכת לאפשרות של סבב לחימה חדש מול ישראל וממשיכה בקו נוקשה מול המערב. לדבריהם, לפי מידע מודיעיני שהתקבל, איראן קיבלה מסין מערבלים פלנטריים חדשים והיא מתכננת להגיע לקצב ייצור של עשרות טילים בחודש

ראש ממשלת לבנון, נוואף סלאם, בדוחה קאטר, 24 ליוני 2025
ראש ממשלת לבנון: "נשק חיזבאללה לא הרתיע, לא הגן ולא ניצח את עזה" 

דורון פסקין

נוואף סלאם ביקר את הנרטיב של חיזבאללה בנוגע לחשיבות הנשק של הארגון, הדגיש כי ממשלתו נחושה ליישם את תוכנית פירוק הנשק שאינו בידי המדינה והבהיר: "הרתעה פירושה מניעת תוקפנות מצד האויב, אך האויב תקף, והנשק לא הרתיע אותו"

הפגנת תמיכה בארגון האחים המוסלמים בירדן, 21 ביוני 2019
ארגון האחים המוסלמים מגיב לצו של טראמפ: "פוליטי וחסר בסיס משפטי"

דורון פסקין

בהודעה רשמית שפרסם תקף הארגון את ההחלטה לבחון אפשרות לסווג חלק מסניפיו כארגוני טרור ולהוציאם מחוץ לחוק. דיווחים בכלי תקשורת ערביים מציינים כי הנהגת הארגון מקיימת דיוני חירום במטרה למנוע פגיעה במימון ובנכסים, ובוחנת מספר דרכי תגובה

תרגיל צבאי של משמרות המהפכה, 17 באוקטובר 2022
אוסטרליה סיווגה את משמרות המהפכה כ"נותן חסות מדינתית לטרור"

דורון פסקין

ההחלטה התקבלה בעקבות הערכת ארגון הביון הפנימי באוסטרליה כי משמרות המהפכה עמדו מאחורי שני פיגועים נגד הקהילה היהודית במדינה. לפי החוק האוסטרלי, מרגע שניתן סיווג כזה לארגון, כל קשר מודע ומהותי איתו הופך לעבירה פלילית

