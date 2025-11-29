נעים קאסם נשא נאום מוקלט בו גם ביקר את ממשלת לבנון: "הממשלה אינה יכולה לקבל זכויות בלי למלא את חובתה החשובה ביותר – הגנת האזרחים והרתעת האויב"
דורון פסקין | 29 בנובמבר 2025 | חדשות | 1 דק׳
מזכ"ל חיזבאללה בתגובה ראשונה לחיסול טבטבאי: "זכותנו להגיב ואנו נקבע את העיתוי לכך"
מזכ"ל חיזבאללה, שיח' נעים קאסם, התייחס אתמול לראשונה באופן פומבי לחיסולו של רמטכ"ל חיזבאללה הית'ם אבו עלי מוקדם יותר השבוע בביירות.
בנאום מוקלט שנשא, שיבח קאסם את טבטבאי וטען: "מטרת החיסול היא לפגוע במורל כדי להשפיע על הארגון, הניהול וחלוקת המשימות [...] אנו מפלגה מלוכדת, ובכל תקופה אנו מתחדשים, משקמים את יכולתנו ומחליפים בעלי תפקידים [...] אני אומר לאויב – אנו ממשיכים באותו הקו, ולו (לטבטבאי, ד"פ) יש אחים רבים".
בנוגע לתגובה אפשרית של חיזבאללה לחיסול, טען קאסם כי "זהו פשע מתוכנן ותקיפה בוטה. זכותנו להגיב, ואנו נקבע את העיתוי לכך".
