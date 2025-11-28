נשיא ארגנטינה השיק הלילה את "הסכמי יצחק" לחיזוק הקשרים בין ישראל לאמריקה הלטינית

נוואף סלאם ביקר את הנרטיב של חיזבאללה בנוגע לחשיבות הנשק של הארגון, הדגיש כי ממשלתו נחושה ליישם את תוכנית פירוק הנשק שאינו בידי המדינה והבהיר: "הרתעה פירושה מניעת תוקפנות מצד האויב, אך האויב תקף, והנשק לא הרתיע אותו"