במהלך ביקורו של שר החוץ גדעון סער בארגנטינה, הודיע חאבייר מיליי על היוזמה שמהווה מהדורה מקומית להסכמי אברהם ונועדה להעמיק את שילובה של ישראל באזור: "חלק מברית אסטרטגית בעלת עדיפות עליונה"
דורון פסקין | 28 בנובמבר 2025 | חדשות | 1 דק׳
נשיא ארגנטינה השיק הלילה את "הסכמי יצחק" לחיזוק הקשרים בין ישראל לאמריקה הלטינית
נשיא ארגנטינה, חביאר מיליי, הודיע הלילה על השקת יוזמת "הסכמי יצחק" – מהדורה לטינו-אמריקנית של "הסכמי אברהם" מ-2020.
היוזמה, שמובלת על ידי ארגנטינה, נועדה להעמיק את שילובה של ישראל במדינות האזור באמצעות פרויקטים משותפים בתחומי החדשנות, הביטחון, המסחר וחילופי התרבות.
בפגישה שקיים בבואנוס איירס עם שר החוץ הישראלי, גדעון סער, הדגיש מיליי כי היוזמה היא "חלק מברית אסטרטגית בעלת עדיפות עליונה".
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו