איראן ממשיכה לפתח את תוכנית הטילים הבליסטיים, לחמש את חיזבאללה ולסרב לתיווך מול המערב

האיראנים מכחישים דיווחים שנפוצו במערב, שלפיהם נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, ביקש מיורש העצר הסעודי, מוחמד בן סלמאן, לתווך בינם לבין וושינגטון במטרה לגבש הסכם גרעין חדש. לטענתם, מטרת הפרסומים היא ליצור רושם של מהלכים דיפלומטיים ויוזמות תיווך, ולהציג את איראן כמי שמתנגדת להם ומעכבת התקדמות להסכם.

דובר השגרירות האיראנית בריאד אמר לעיתון הלבנוני "אל-אח'באר", המזוהה עם הציר השיעי, כי "בניגוד לטענות מסוימות, סעודיה לא העבירה לאיראן כל מסר בנושא תיווך בין טהראן לוושינגטון – לא לפני ביקורו של מוחמד בן סלמאן בארה"ב ולא אחריו".