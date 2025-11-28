גורמים בכירים בישראל מסרו כי איראן נערכת לאפשרות של סבב לחימה חדש מול ישראל וממשיכה בקו נוקשה מול המערב. לדבריהם, לפי מידע מודיעיני שהתקבל, איראן קיבלה מסין מערבלים פלנטריים חדשים והיא מתכננת להגיע לקצב ייצור של עשרות טילים בחודש
יוני בן מנחם | 28 בנובמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳
איראן ממשיכה לפתח את תוכנית הטילים הבליסטיים, לחמש את חיזבאללה ולסרב לתיווך מול המערב
האיראנים מכחישים דיווחים שנפוצו במערב, שלפיהם נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, ביקש מיורש העצר הסעודי, מוחמד בן סלמאן, לתווך בינם לבין וושינגטון במטרה לגבש הסכם גרעין חדש. לטענתם, מטרת הפרסומים היא ליצור רושם של מהלכים דיפלומטיים ויוזמות תיווך, ולהציג את איראן כמי שמתנגדת להם ומעכבת התקדמות להסכם.
דובר השגרירות האיראנית בריאד אמר לעיתון הלבנוני "אל-אח'באר", המזוהה עם הציר השיעי, כי "בניגוד לטענות מסוימות, סעודיה לא העבירה לאיראן כל מסר בנושא תיווך בין טהראן לוושינגטון – לא לפני ביקורו של מוחמד בן סלמאן בארה"ב ולא אחריו".
גם דובר משרד החוץ האיראני, אסמאעיל בקאעי, הכחיש כל קיומו של תיווך בין איראן לארה"ב. הוא אמר בתחילת השבוע כי ארה"ב "אינה מראה רצינות או כוונות טובות". לדבריו, הגישה האמריקנית, המבוססת על "הטלת תנאים" ו"חוסר אמון", חוסמת כל דיאלוג משמעותי, בעוד שטהראן עומדת על זכויותיה הגרעיניות.
