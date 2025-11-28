כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

גורמים בכירים בישראל מסרו כי איראן נערכת לאפשרות של סבב לחימה חדש מול ישראל וממשיכה בקו נוקשה מול המערב. לדבריהם, לפי מידע מודיעיני שהתקבל, איראן קיבלה מסין מערבלים פלנטריים חדשים והיא מתכננת להגיע לקצב ייצור של עשרות טילים בחודש

יוני בן מנחם | 28 בנובמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳

איראן ממשיכה לפתח את תוכנית הטילים הבליסטיים, לחמש את חיזבאללה ולסרב לתיווך מול המערב

האיראנים מכחישים דיווחים שנפוצו במערב, שלפיהם נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, ביקש מיורש העצר הסעודי, מוחמד בן סלמאן, לתווך בינם לבין וושינגטון במטרה לגבש הסכם גרעין חדש. לטענתם, מטרת הפרסומים היא ליצור רושם של מהלכים דיפלומטיים ויוזמות תיווך, ולהציג את איראן כמי שמתנגדת להם ומעכבת התקדמות להסכם.

דובר השגרירות האיראנית בריאד אמר לעיתון הלבנוני "אל-אח'באר", המזוהה עם הציר השיעי, כי "בניגוד לטענות מסוימות, סעודיה לא העבירה לאיראן כל מסר בנושא תיווך בין טהראן לוושינגטון – לא לפני ביקורו של מוחמד בן סלמאן בארה"ב ולא אחריו".

גם דובר משרד החוץ האיראני, אסמאעיל בקאעי, הכחיש כל קיומו של תיווך בין איראן לארה"ב. הוא אמר בתחילת השבוע כי ארה"ב "אינה מראה רצינות או כוונות טובות". לדבריו, הגישה האמריקנית, המבוססת על "הטלת תנאים" ו"חוסר אמון", חוסמת כל דיאלוג משמעותי, בעוד שטהראן עומדת על זכויותיה הגרעיניות.

המנהיג העליון של איראן, עלי ח'מינאי ונשיא איראן, מסעוד פזשכיאן, 21 בסבפטמבר 2021

המנהיג העליון של איראן, עלי ח'מינאי ונשיא איראן, מסעוד פזשכיאן, 21 בסבפטמבר 2021 | צילום: khamenei.ir

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
ראש ממשלת לבנון, נוואף סלאם, בדוחה קאטר, 24 ליוני 2025
ראש ממשלת לבנון: "נשק חיזבאללה לא הרתיע, לא הגן ולא ניצח את עזה" 

דורון פסקין

נוואף סלאם ביקר את הנרטיב של חיזבאללה בנוגע לחשיבות הנשק של הארגון, הדגיש כי ממשלתו נחושה ליישם את תוכנית פירוק הנשק שאינו בידי המדינה והבהיר: "הרתעה פירושה מניעת תוקפנות מצד האויב, אך האויב תקף, והנשק לא הרתיע אותו"

הפגנת תמיכה בארגון האחים המוסלמים בירדן, 21 ביוני 2019
ארגון האחים המוסלמים מגיב לצו של טראמפ: "פוליטי וחסר בסיס משפטי"

דורון פסקין

בהודעה רשמית שפרסם תקף הארגון את ההחלטה לבחון אפשרות לסווג חלק מסניפיו כארגוני טרור ולהוציאם מחוץ לחוק. דיווחים בכלי תקשורת ערביים מציינים כי הנהגת הארגון מקיימת דיוני חירום במטרה למנוע פגיעה במימון ובנכסים, ובוחנת מספר דרכי תגובה

תרגיל צבאי של משמרות המהפכה, 17 באוקטובר 2022
אוסטרליה סיווגה את משמרות המהפכה כ"נותן חסות מדינתית לטרור"

דורון פסקין

ההחלטה התקבלה בעקבות הערכת ארגון הביון הפנימי באוסטרליה כי משמרות המהפכה עמדו מאחורי שני פיגועים נגד הקהילה היהודית במדינה. לפי החוק האוסטרלי, מרגע שניתן סיווג כזה לארגון, כל קשר מודע ומהותי איתו הופך לעבירה פלילית

יועצו הבכיר למדיניות חוץ של ח'מינאי, עלי אכבר ולייאתי
מתיחות בין לבנון לאיראן לאחר שיועצו של ח'מינאי טען כי "חיזבאללה חשוב ללבנון יותר מלחם ומים"

דורון פסקין

שר החוץ הלבנוני: "מה שחשוב לנו יותר מלחם ומים הוא הריבונות שלנו ויכולת קבלת ההחלטות העצמאית – הרחק מסיסמאות שהרסו את ארצנו וממשיכות לדחוף אותנו אל עבר החורבן"

משטרת ישראל בכפר קאסם
שב"כ חשף תשתית להעברת אמל"ח וכספים מחמאס בטורקיה ליהודה ושומרון באמצעות אזרחים ישראלים

אורן שלום

מספר אזרחים ישראלים, תושבי כפר קאסם ורהט, נעצרו בחשד למעורבות. לפי החקירה בשב"כ, אזרח ישראלי המתגורר בטורקיה ניצל קשרים משפחתיים וחברתיים בכפר קאסם לצורך הקמת התשתית

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, והשליח האמריקני סטיב ויטקוף, 29 בינואר 2025
נמשכים הניסיונות להתקדם לשלב השני בהסכם; קיימים מספר מכשולים שמונעים זאת

יוני בן מנחם

גורמים בכירים בירושלים אומרים כי המגעים נמשכים, אך נמצאים במבוי סתום, בין היתר על רקע קשיים בהרכבת כוח בין-לאומי, סירוב ישראל לכוחות טורקים וקטארים ברצועה ועקב אי השלמת השלב הראשון והשבת שני החללים החטופים שנותרו ברצועה

שתפו: