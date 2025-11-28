ראש ממשלת לבנון: "נשק חיזבאללה לא הרתיע, לא הגן ולא ניצח את עזה" 

ראש ממשלת לבנון, נוואף סלאם, ביקר אתמול את הנרטיב של חיזבאללה לגבי חשיבות ארסנל הנשק שלו. סלאם טען כי לבנון מצויה ב"מלחמת התשה חד-צדדית" וקרא ליישום מיידי של תוכנית פירוק הנשק בדרום המדינה. דבריו פורסמו בסוכנות הידיעות הלבנונית הרשמית לאחר פגישתו עם משלחת "מועדון העיתונות" בלשכתו בביירות.

סלאם פתח בהתייחסות למצב המדיני והביטחוני: "איננו זקוקים למשלחות ערביות או זרות שיגיעו כדי להזהיר אותנו. עם זאת, איננו צריכים לתאר את התמונה כקודרת לחלוטין – ישנן התפתחויות במדינה שמאותתות על תחילת השבת האמון".