נוואף סלאם ביקר את הנרטיב של חיזבאללה בנוגע לחשיבות הנשק של הארגון, הדגיש כי ממשלתו נחושה ליישם את תוכנית פירוק הנשק שאינו בידי המדינה והבהיר: "הרתעה פירושה מניעת תוקפנות מצד האויב, אך האויב תקף, והנשק לא הרתיע אותו"

דורון פסקין | 28 בנובמבר 2025 | חדשות | 1 דק׳

ראש ממשלת לבנון: "נשק חיזבאללה לא הרתיע, לא הגן ולא ניצח את עזה" 

ראש ממשלת לבנון, נוואף סלאם, ביקר אתמול את הנרטיב של חיזבאללה לגבי חשיבות ארסנל הנשק שלו. סלאם טען כי לבנון מצויה ב"מלחמת התשה חד-צדדית" וקרא ליישום מיידי של תוכנית פירוק הנשק בדרום המדינה. דבריו פורסמו בסוכנות הידיעות הלבנונית הרשמית לאחר פגישתו עם משלחת "מועדון העיתונות" בלשכתו בביירות.

סלאם פתח בהתייחסות למצב המדיני והביטחוני: "איננו זקוקים למשלחות ערביות או זרות שיגיעו כדי להזהיר אותנו. עם זאת, איננו צריכים לתאר את התמונה כקודרת לחלוטין – ישנן התפתחויות במדינה שמאותתות על תחילת השבת האמון".

לאחר מכן הפנה את דבריו ישירות לטענות חיזבאללה על נחיצות נשקו. לדבריו, הנרטיב של הארגון קרס: "חיזבאללה טוען שנשקו מרתיע תוקפנות. הרתעה פירושה מניעת תוקפנות מצד האויב, אך האויב תקף, והנשק לא הרתיע אותו.

ראש ממשלת לבנון, נוואף סלאם, בדוחה קאטר, 24 ליוני 2025

ראש ממשלת לבנון, נוואף סלאם, בדוחה קאטר, 24 ליוני 2025 | צילום: KARIM JAAFAR/AFP via Getty Images

