ארגון האחים המוסלמים מגיב לצו של טראמפ: "פוליטי וחסר בסיס משפטי"

ארגון האחים המוסלמים הגיב היום לראשונה בהודעה רשמית על הצו הנשיאותי שפרסם נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, בתחילת השבוע, ובו הורה לבחון את הוצאתם של חלק מסניפי הארגון אל מחוץ לחוק וסיווגם כארגוני טרור.

בהודעה שפרסם תקף הארגון את המהלך וכינה אותו "פוליטי וחסר בסיס משפטי". לפי הודעת הארגון, הצו מהווה "נסיגה" מהערכות קודמות של ממשלות במערב, כולל ארה"ב עצמה, שקבעו כי אין ראיות הקושרות את האחים המוסלמים לטרור. "העובדות לא השתנו, מה שהשתנה הוא רמת הלחץ החיצוני", נכתב. עוד נטען כי הצו עומד בניגוד לעיקרון "אמריקה תחילה", משום שהוא משרת "רשתות שתדלנות זרות" ולא את האינטרס האמריקני.