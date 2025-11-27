כניסה
בהודעה רשמית שפרסם תקף הארגון את ההחלטה לבחון אפשרות לסווג חלק מסניפיו כארגוני טרור ולהוציאם מחוץ לחוק. דיווחים בכלי תקשורת ערביים מציינים כי הנהגת הארגון מקיימת דיוני חירום במטרה למנוע פגיעה במימון ובנכסים, ובוחנת מספר דרכי תגובה

דורון פסקין | 27 בנובמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳

ארגון האחים המוסלמים מגיב לצו של טראמפ: "פוליטי וחסר בסיס משפטי"

ארגון האחים המוסלמים הגיב היום לראשונה בהודעה רשמית על הצו הנשיאותי שפרסם נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, בתחילת השבוע, ובו הורה לבחון את הוצאתם של חלק מסניפי הארגון אל מחוץ לחוק וסיווגם כארגוני טרור.

בהודעה שפרסם תקף הארגון את המהלך וכינה אותו "פוליטי וחסר בסיס משפטי". לפי הודעת הארגון, הצו מהווה "נסיגה" מהערכות קודמות של ממשלות במערב, כולל ארה"ב עצמה, שקבעו כי אין ראיות הקושרות את האחים המוסלמים לטרור. "העובדות לא השתנו, מה שהשתנה הוא רמת הלחץ החיצוני", נכתב. עוד נטען כי הצו עומד בניגוד לעיקרון "אמריקה תחילה", משום שהוא משרת "רשתות שתדלנות זרות" ולא את האינטרס האמריקני.

הארגון טען כי שלוחותיו במדינות השונות פועלות כגופים נפרדים משפטית וארגונית, בהתאם לחוק המקומי, וכי "אין לתנועה מוסדות או פעילות ארגונית בתוך ארה"ב, והיא איננה קשורה פיננסית או תפעולית לשום גוף אמריקני".

הפגנת תמיכה בארגון האחים המוסלמים בירדן, 21 ביוני 2019

הפגנת תמיכה בארגון האחים המוסלמים בירדן, 21 ביוני 2019 | צילום: KHALIL MAZRAAWI/AFP via Getty Images

תרגיל צבאי של משמרות המהפכה, 17 באוקטובר 2022
אוסטרליה סיווגה את משמרות המהפכה כ"נותן חסות מדינתית לטרור"

דורון פסקין

ההחלטה התקבלה בעקבות הערכת ארגון הביון הפנימי באוסטרליה כי משמרות המהפכה עמדו מאחורי שני פיגועים נגד הקהילה היהודית במדינה. לפי החוק האוסטרלי, מרגע שניתן סיווג כזה לארגון, כל קשר מודע ומהותי איתו הופך לעבירה פלילית

יועצו הבכיר למדיניות חוץ של ח'מינאי, עלי אכבר ולייאתי
מתיחות בין לבנון לאיראן לאחר שיועצו של ח'מינאי טען כי "חיזבאללה חשוב ללבנון יותר מלחם ומים"

דורון פסקין

שר החוץ הלבנוני: "מה שחשוב לנו יותר מלחם ומים הוא הריבונות שלנו ויכולת קבלת ההחלטות העצמאית – הרחק מסיסמאות שהרסו את ארצנו וממשיכות לדחוף אותנו אל עבר החורבן"

משטרת ישראל בכפר קאסם
שב"כ חשף תשתית להעברת אמל"ח וכספים מחמאס בטורקיה ליהודה ושומרון באמצעות אזרחים ישראלים

אורן שלום

מספר אזרחים ישראלים, תושבי כפר קאסם ורהט, נעצרו בחשד למעורבות. לפי החקירה בשב"כ, אזרח ישראלי המתגורר בטורקיה ניצל קשרים משפחתיים וחברתיים בכפר קאסם לצורך הקמת התשתית

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, והשליח האמריקני סטיב ויטקוף, 29 בינואר 2025
נמשכים הניסיונות להתקדם לשלב השני בהסכם; קיימים מספר מכשולים שמונעים זאת

יוני בן מנחם

גורמים בכירים בירושלים אומרים כי המגעים נמשכים, אך נמצאים במבוי סתום, בין היתר על רקע קשיים בהרכבת כוח בין-לאומי, סירוב ישראל לכוחות טורקים וקטארים ברצועה ועקב אי השלמת השלב הראשון והשבת שני החללים החטופים שנותרו ברצועה

כוחות ביטחון בזירת האירוע בוושינגטון, 26 בנובמבר 2025
שני חיילי המשמר הלאומי נפצעו אנוש מירי סמוך לבית הלבן; טראמפ: "מעשה של רוע, שנאה וטרור"

דורון פסקין

לפי משטרת וושינגטון, היורה ביצע מארב לחיילי המשמר הלאומי המוצבים בוושינגטון. החשוד הוא אזרח אפגני בן 29 שהגיע לארה"ב ב-2021

נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, 21 בנובמבר 2025
פוטין חתם על "אסטרטגיית לאום" חדשה הכוללת את ארבעת המחוזות האוקראיניים שסופחו במלחמה

דורון פסקין

האסטרטגיה קובעת יעדים לחיזוק הזהות האזרחית ולהתאמת מערכות החינוך והתרבות לנרטיב של הקרמלין. לפי המסמך, במחוזות דונצק, לוהנסק, חרסון וזפוריז'יה יש לחזק את מעמד השפה הרוסית ולמחוק את "תוצאות התעמולה האנטי רוסית והלאומנית"

