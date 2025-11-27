אוסטרליה סיווגה את משמרות המהפכה כ"נותן חסות מדינתית לטרור"

ממשלת אוסטרליה הודיעה היום רשמית כי משמרות המהפכה האיראניים סווגו כ"נותן חסות מדינתית לטרור", בהתאם לחוק פדרלי חדש שנכנס לתוקף מוקדם יותר החודש. מדובר בהכרזה תקדימית – זו הפעם הראשונה שאוסטרליה מפעילה את המנגנון החדש לסיווג ישות מדינתית כתומכת טרור.

ההחלטה התקבלה בעקבות הערכתו של ארגון הביון הפנימי של אוסטרליה, שלפיה משמרות המהפכה עמדו מאחורי שני פיגועים נגד הקהילה היהודית במדינה: הפיגוע במסעדת Lewis Continental Kitchen בסידני באוקטובר 2024, והמתקפה על בית הכנסת Adass Israel במלבורן בדצמבר אותה שנה.