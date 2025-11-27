כניסה
ההחלטה התקבלה בעקבות הערכת ארגון הביון הפנימי באוסטרליה כי משמרות המהפכה עמדו מאחורי שני פיגועים נגד הקהילה היהודית במדינה. לפי החוק האוסטרלי, מרגע שניתן סיווג כזה לארגון, כל קשר מודע ומהותי איתו הופך לעבירה פלילית

דורון פסקין | 27 בנובמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳

אוסטרליה סיווגה את משמרות המהפכה כ"נותן חסות מדינתית לטרור"

ממשלת אוסטרליה הודיעה היום רשמית כי משמרות המהפכה האיראניים סווגו כ"נותן חסות מדינתית לטרור", בהתאם לחוק פדרלי חדש שנכנס לתוקף מוקדם יותר החודש. מדובר בהכרזה תקדימית – זו הפעם הראשונה שאוסטרליה מפעילה את המנגנון החדש לסיווג ישות מדינתית כתומכת טרור.

ההחלטה התקבלה בעקבות הערכתו של ארגון הביון הפנימי של אוסטרליה, שלפיה משמרות המהפכה עמדו מאחורי שני פיגועים נגד הקהילה היהודית במדינה: הפיגוע במסעדת Lewis Continental Kitchen בסידני באוקטובר 2024, והמתקפה על בית הכנסת Adass Israel במלבורן בדצמבר אותה שנה.

בהודעה רשמית מטעמה הגדירה ממשלת אוסטרליה את ההתקפות כ"מעשים פחדניים שנועדו לפגוע ביהודים אוסטרלים, לזרוע פחד ולהעמיק שסעים בחברה הרב תרבותית במדינה".

תרגיל צבאי של משמרות המהפכה, 17 באוקטובר 2022

תרגיל צבאי של משמרות המהפכה, 17 באוקטובר 2022 | צילום: Ali Abdollahi/CC BY 4.0 Deed

הפגנת תמיכה בארגון האחים המוסלמים בירדן, 21 ביוני 2019
ארגון האחים המוסלמים מגיב לצו של טראמפ: "פוליטי וחסר בסיס משפטי"

דורון פסקין

בהודעה רשמית שפרסם תקף הארגון את ההחלטה לבחון אפשרות לסווג חלק מסניפיו כארגוני טרור ולהוציאם מחוץ לחוק. דיווחים בכלי תקשורת ערביים מציינים כי הנהגת הארגון מקיימת דיוני חירום במטרה למנוע פגיעה במימון ובנכסים, ובוחנת מספר דרכי תגובה

יועצו הבכיר למדיניות חוץ של ח'מינאי, עלי אכבר ולייאתי
מתיחות בין לבנון לאיראן לאחר שיועצו של ח'מינאי טען כי "חיזבאללה חשוב ללבנון יותר מלחם ומים"

דורון פסקין

שר החוץ הלבנוני: "מה שחשוב לנו יותר מלחם ומים הוא הריבונות שלנו ויכולת קבלת ההחלטות העצמאית – הרחק מסיסמאות שהרסו את ארצנו וממשיכות לדחוף אותנו אל עבר החורבן"

משטרת ישראל בכפר קאסם
שב"כ חשף תשתית להעברת אמל"ח וכספים מחמאס בטורקיה ליהודה ושומרון באמצעות אזרחים ישראלים

אורן שלום

מספר אזרחים ישראלים, תושבי כפר קאסם ורהט, נעצרו בחשד למעורבות. לפי החקירה בשב"כ, אזרח ישראלי המתגורר בטורקיה ניצל קשרים משפחתיים וחברתיים בכפר קאסם לצורך הקמת התשתית

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, והשליח האמריקני סטיב ויטקוף, 29 בינואר 2025
נמשכים הניסיונות להתקדם לשלב השני בהסכם; קיימים מספר מכשולים שמונעים זאת

יוני בן מנחם

גורמים בכירים בירושלים אומרים כי המגעים נמשכים, אך נמצאים במבוי סתום, בין היתר על רקע קשיים בהרכבת כוח בין-לאומי, סירוב ישראל לכוחות טורקים וקטארים ברצועה ועקב אי השלמת השלב הראשון והשבת שני החללים החטופים שנותרו ברצועה

כוחות ביטחון בזירת האירוע בוושינגטון, 26 בנובמבר 2025
שני חיילי המשמר הלאומי נפצעו אנוש מירי סמוך לבית הלבן; טראמפ: "מעשה של רוע, שנאה וטרור"

דורון פסקין

לפי משטרת וושינגטון, היורה ביצע מארב לחיילי המשמר הלאומי המוצבים בוושינגטון. החשוד הוא אזרח אפגני בן 29 שהגיע לארה"ב ב-2021

נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, 21 בנובמבר 2025
פוטין חתם על "אסטרטגיית לאום" חדשה הכוללת את ארבעת המחוזות האוקראיניים שסופחו במלחמה

דורון פסקין

האסטרטגיה קובעת יעדים לחיזוק הזהות האזרחית ולהתאמת מערכות החינוך והתרבות לנרטיב של הקרמלין. לפי המסמך, במחוזות דונצק, לוהנסק, חרסון וזפוריז'יה יש לחזק את מעמד השפה הרוסית ולמחוק את "תוצאות התעמולה האנטי רוסית והלאומנית"

