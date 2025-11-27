כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

שר החוץ הלבנוני: "מה שחשוב לנו יותר מלחם ומים הוא הריבונות שלנו ויכולת קבלת ההחלטות העצמאית – הרחק מסיסמאות שהרסו את ארצנו וממשיכות לדחוף אותנו אל עבר החורבן"

דורון פסקין | 27 בנובמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳

מתיחות בין לבנון לאיראן לאחר שיועצו של ח'מינאי טען כי "חיזבאללה חשוב ללבנון יותר מלחם ומים"

ביממה האחרונה נרשמה מתיחות גלויה בין ביירות לטהראן, בעקבות התבטאות חריגה של בכיר במשטר האיראני שעוררה זעם בקרב הנהגת לבנון.

הסערה פרצה לאחר ריאיון שהעניק עלי אכבר ולייאתי, יועצו הבכיר למדיניות חוץ של המנהיג העליון של איראן, עלי ח'מינאי, לסוכנות הידיעות האיראנית "תסנים". במסגרת דבריו התייחס ולייאתי ללחצים הפנימיים והבין-לאומיים בלבנון לפירוק חיזבאללה מנשקו, וטען כי הארגון חיוני יותר ללבנונים מאשר צרכים בסיסיים.

ולייאתי דחה את הקריאות ליישום החלטה 1701 ולפירוק חיזבאללה, והציג את הארגון כמגן הבלעדי של לבנון. "נוכח רצונה של ישראל להרוג ולבזוז אדמות אחרות כיום, קיומו של חיזבאללה חיוני ללבנון יותר מלחם ומים", הצהיר. עוד הוסיף כי "המשטר הציוני אינו מחויב להתחייבויותיו במסגרת הסכם הפסקת האש", וכי "התיאבון של ישראל ל'טבח וביזה' הופך את חיזבאללה להכרח מוחלט".

יועצו הבכיר למדיניות חוץ של ח'מינאי, עלי אכבר ולייאתי

יועצו הבכיר למדיניות חוץ של ח'מינאי, עלי אכבר ולייאתי | צילום: Hamed Malekpour/CC BY 4.0 Deed

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
משטרת ישראל בכפר קאסם
שב"כ חשף תשתית להעברת אמל"ח וכספים מחמאס בטורקיה ליהודה ושומרון באמצעות אזרחים ישראלים

אורן שלום

מספר אזרחים ישראלים, תושבי כפר קאסם ורהט, נעצרו בחשד למעורבות. לפי החקירה בשב"כ, אזרח ישראלי המתגורר בטורקיה ניצל קשרים משפחתיים וחברתיים בכפר קאסם לצורך הקמת התשתית

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, והשליח האמריקני סטיב ויטקוף, 29 בינואר 2025
נמשכים הניסיונות להתקדם לשלב השני בהסכם; קיימים מספר מכשולים שמונעים זאת

יוני בן מנחם

גורמים בכירים בירושלים אומרים כי המגעים נמשכים, אך נמצאים במבוי סתום, בין היתר על רקע קשיים בהרכבת כוח בין-לאומי, סירוב ישראל לכוחות טורקים וקטארים ברצועה ועקב אי השלמת השלב הראשון והשבת שני החללים החטופים שנותרו ברצועה

כוחות ביטחון בזירת האירוע בוושינגטון, 26 בנובמבר 2025
שני חיילי המשמר הלאומי נפצעו אנוש מירי סמוך לבית הלבן; טראמפ: "מעשה של רוע, שנאה וטרור"

דורון פסקין

לפי משטרת וושינגטון, היורה ביצע מארב לחיילי המשמר הלאומי המוצבים בוושינגטון. החשוד הוא אזרח אפגני בן 29 שהגיע לארה"ב ב-2021

נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, 21 בנובמבר 2025
פוטין חתם על "אסטרטגיית לאום" חדשה הכוללת את ארבעת המחוזות האוקראיניים שסופחו במלחמה

דורון פסקין

האסטרטגיה קובעת יעדים לחיזוק הזהות האזרחית ולהתאמת מערכות החינוך והתרבות לנרטיב של הקרמלין. לפי המסמך, במחוזות דונצק, לוהנסק, חרסון וזפוריז'יה יש לחזק את מעמד השפה הרוסית ולמחוק את "תוצאות התעמולה האנטי רוסית והלאומנית"

נשיא סין, שי ג'ין-פינג, 12 בנובמבר 2025
נשיא סין: "סין תומכת בתוקף במאבקו הצודק של העם הפלסטיני להשבת זכויותיו הלאומיות הלגיטימיות"

אורן שלום

שי ג'ין פינג שלח הודעת ברכה לישיבת האו"ם שנערכה לציון היום הבין לאומי להזדהות עם הפלסטינים. זוהי אינה הפעם הראשונה מאז ה-7 באוקטובר בה סין מציגה קו תקיף נגד ישראל ובעד הסוגיה הפלסטינית

נשיא לבנון, ג׳וזף עון, ונשיא קפריסין, ניקוס כריסטודולידס, חותמים על ההסכם, 26 בנובמבר 2025
לבנון וקפריסין חתמו על הסכם לתיחום הגבול הימי

דורון פסקין

לדבריו של נשיא קפריסין ניקוס כריסטודוליס, ההסכם מרחיב את אפשרויות שיתוף הפעולה האנרגטי במזרח הים התיכון ויכול להפוך את האזור למעבר חלופי לאספקת אנרגיה לאירופה – על רקע הרצון לצמצם את התלות בגז רוסי

שתפו: