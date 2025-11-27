שר החוץ הלבנוני: "מה שחשוב לנו יותר מלחם ומים הוא הריבונות שלנו ויכולת קבלת ההחלטות העצמאית – הרחק מסיסמאות שהרסו את ארצנו וממשיכות לדחוף אותנו אל עבר החורבן"
דורון פסקין | 27 בנובמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳
מתיחות בין לבנון לאיראן לאחר שיועצו של ח'מינאי טען כי "חיזבאללה חשוב ללבנון יותר מלחם ומים"
ביממה האחרונה נרשמה מתיחות גלויה בין ביירות לטהראן, בעקבות התבטאות חריגה של בכיר במשטר האיראני שעוררה זעם בקרב הנהגת לבנון.
הסערה פרצה לאחר ריאיון שהעניק עלי אכבר ולייאתי, יועצו הבכיר למדיניות חוץ של המנהיג העליון של איראן, עלי ח'מינאי, לסוכנות הידיעות האיראנית "תסנים". במסגרת דבריו התייחס ולייאתי ללחצים הפנימיים והבין-לאומיים בלבנון לפירוק חיזבאללה מנשקו, וטען כי הארגון חיוני יותר ללבנונים מאשר צרכים בסיסיים.
ולייאתי דחה את הקריאות ליישום החלטה 1701 ולפירוק חיזבאללה, והציג את הארגון כמגן הבלעדי של לבנון. "נוכח רצונה של ישראל להרוג ולבזוז אדמות אחרות כיום, קיומו של חיזבאללה חיוני ללבנון יותר מלחם ומים", הצהיר. עוד הוסיף כי "המשטר הציוני אינו מחויב להתחייבויותיו במסגרת הסכם הפסקת האש", וכי "התיאבון של ישראל ל'טבח וביזה' הופך את חיזבאללה להכרח מוחלט".
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו