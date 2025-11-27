מתיחות בין לבנון לאיראן לאחר שיועצו של ח'מינאי טען כי "חיזבאללה חשוב ללבנון יותר מלחם ומים"

ביממה האחרונה נרשמה מתיחות גלויה בין ביירות לטהראן, בעקבות התבטאות חריגה של בכיר במשטר האיראני שעוררה זעם בקרב הנהגת לבנון.

הסערה פרצה לאחר ריאיון שהעניק עלי אכבר ולייאתי, יועצו הבכיר למדיניות חוץ של המנהיג העליון של איראן, עלי ח'מינאי, לסוכנות הידיעות האיראנית "תסנים". במסגרת דבריו התייחס ולייאתי ללחצים הפנימיים והבין-לאומיים בלבנון לפירוק חיזבאללה מנשקו, וטען כי הארגון חיוני יותר ללבנונים מאשר צרכים בסיסיים.