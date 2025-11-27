מספר אזרחים ישראלים, תושבי כפר קאסם ורהט, נעצרו בחשד למעורבות. לפי החקירה בשב"כ, אזרח ישראלי המתגורר בטורקיה ניצל קשרים משפחתיים וחברתיים בכפר קאסם לצורך הקמת התשתית
שב"כ חשף תשתית להעברת אמל"ח וכספים מחמאס בטורקיה ליהודה ושומרון באמצעות אזרחים ישראלים
בשבועות האחרונים עצרו שב"כ ומשטרת ישראל מספר אזרחים ישראלים, תושבי כפר קאסם ורהט, בחשד למעורבות בהעברות כספים ואמל"ח בדרכים חשאיות מטעם אחמד צרצור, אזרח ישראלי המתגורר בטורקיה ופועל עבור חמאס.
חקירת שב"כ חשפה תשתית שסיפקה אמל"ח וכספים בהיקף של מאות אלפי שקלים לאזור יהודה ושומרון, כאשר קיים חשש ממשי שהאמצעים יועדו בסופו של דבר לפעילי טרור לצורך ביצוע פיגועים.
על פי ממצאי החקירה, צרצור, יליד כפר קאסם המתגורר כיום בטורקיה, ניצל קשרים משפחתיים וחברתיים בכפר לצורך הקמת רשת להעברת כספים ואמל"ח ליהודה ושומרון.
