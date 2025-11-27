שב"כ חשף תשתית להעברת אמל"ח וכספים מחמאס בטורקיה ליהודה ושומרון באמצעות אזרחים ישראלים

שר החוץ הלבנוני: "מה שחשוב לנו יותר מלחם ומים הוא הריבונות שלנו ויכולת קבלת ההחלטות העצמאית – הרחק מסיסמאות שהרסו את ארצנו וממשיכות לדחוף אותנו אל עבר החורבן"