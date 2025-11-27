כניסה
גורמים בכירים בירושלים אומרים כי המגעים נמשכים, אך נמצאים במבוי סתום, בין היתר על רקע קשיים בהרכבת כוח בין-לאומי, סירוב ישראל לכוחות טורקים וקטארים ברצועה ועקב אי השלמת השלב הראשון והשבת שני החללים החטופים שנותרו ברצועה

יוני בן מנחם | 27 בנובמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳

נמשכים הניסיונות להתקדם לשלב השני בהסכם; קיימים מספר מכשולים שמונעים זאת

השבוע נערכו בקהיר פגישות בין נציגי מצרים, טורקיה וקטאר, במטרה לקדם את ביסוס הפסקת האש ברצועת עזה ולהתקדם ביישום השלב השני של התוכנית האמריקנית. לפי דיווחים בסוכנויות הידיעות, בפגישות השתתפו ראש ממשלת קטאר וראשי גופי המודיעין של שלוש המדינות.

לפי דיווח של ערוץ "אלקאהרה" המצרי, בתחילת השבוע הגיעה לקהיר משלחת חמאס בראשות ראש צוות המשא ומתן, ח’ליל אל-חיה. המשלחת שוחחה עם ראש המודיעין המצרי, חסן רשאד, בנושא עשרות מחבלי חמאס הלכודים במנהרה ברפיח.

גורמי ביטחון בישראל מציינים כי בחמאס חוששים מירידה במידת העניין האמריקני בגורל הלכודים, וכי וושינגטון מותירה את ההכרעה בידי ישראל – להכניעם או לחסלם. להערכתם, מדובר בשאלה של זמן עד שכל הלכודים ייעצרו או יחוסלו על ידי צה"ל.

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, והשליח האמריקני סטיב ויטקוף, 29 בינואר 2025

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, והשליח האמריקני סטיב ויטקוף, 29 בינואר 2025 | צילום: מעיין טואף, לע"מ

כוחות ביטחון בזירת האירוע בוושינגטון, 26 בנובמבר 2025
שני חיילי המשמר הלאומי נפצעו אנוש מירי סמוך לבית הלבן; טראמפ: "מעשה של רוע, שנאה וטרור"

דורון פסקין

לפי משטרת וושינגטון, היורה ביצע מארב לחיילי המשמר הלאומי המוצבים בוושינגטון. החשוד הוא אזרח אפגני בן 29 שהגיע לארה"ב ב-2021

נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, 21 בנובמבר 2025
פוטין חתם על "אסטרטגיית לאום" חדשה הכוללת את ארבעת המחוזות האוקראיניים שסופחו במלחמה

דורון פסקין

האסטרטגיה קובעת יעדים לחיזוק הזהות האזרחית ולהתאמת מערכות החינוך והתרבות לנרטיב של הקרמלין. לפי המסמך, במחוזות דונצק, לוהנסק, חרסון וזפוריז'יה יש לחזק את מעמד השפה הרוסית ולמחוק את "תוצאות התעמולה האנטי רוסית והלאומנית"

נשיא סין, שי ג'ין-פינג, 12 בנובמבר 2025
נשיא סין: "סין תומכת בתוקף במאבקו הצודק של העם הפלסטיני להשבת זכויותיו הלאומיות הלגיטימיות"

אורן שלום

שי ג'ין פינג שלח הודעת ברכה לישיבת האו"ם שנערכה לציון היום הבין לאומי להזדהות עם הפלסטינים. זוהי אינה הפעם הראשונה מאז ה-7 באוקטובר בה סין מציגה קו תקיף נגד ישראל ובעד הסוגיה הפלסטינית

נשיא לבנון, ג׳וזף עון, ונשיא קפריסין, ניקוס כריסטודולידס, חותמים על ההסכם, 26 בנובמבר 2025
לבנון וקפריסין חתמו על הסכם לתיחום הגבול הימי

דורון פסקין

לדבריו של נשיא קפריסין ניקוס כריסטודוליס, ההסכם מרחיב את אפשרויות שיתוף הפעולה האנרגטי במזרח הים התיכון ויכול להפוך את האזור למעבר חלופי לאספקת אנרגיה לאירופה – על רקע הרצון לצמצם את התלות בגז רוסי

מחבלי חמאס בעזה, 15 בפברואר 2025
בתקשורת הערבית דווח כי חמאס שוקל להפוך למפלגה פוליטית; בישראל הבהירו: מדובר בספין

יוני בן מנחם

עיתון א-שרק אלאווסט הסעודי דיווח כי בפני הנהגת חמאס הוצג מסמך הכולל תוכנית להקמת מפלגה. גורמים בכירים בישראל אישרו את קיום המסמך, אך טענו כי תדמיתו של חמאס נמצאת בשפל חסר תקדים והצגת "רעיונות פוליטיים" מאפשרת לו לטעון כי הוא חלק מזירה פוליטית לגיטימית ולא רק כוח צבאי

כוחות הביטחון במסגרת המבצע לסיכול טרור בצפון השומרון
כוחות הביטחון פתחו הלילה במבצע רחב לסיכול טרור בצפון השומרון

יוני בן מנחם

לפי גורמים צבאיים, ההחלטה לצאת למבצע התקבלה בעקבות מידע מודיעיני לפיו ארגוני טרור באזור מנסים להתארגן מחדש ולהקים תשתיות טרור חדשות

