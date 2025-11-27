גורמים בכירים בירושלים אומרים כי המגעים נמשכים, אך נמצאים במבוי סתום, בין היתר על רקע קשיים בהרכבת כוח בין-לאומי, סירוב ישראל לכוחות טורקים וקטארים ברצועה ועקב אי השלמת השלב הראשון והשבת שני החללים החטופים שנותרו ברצועה
27 בנובמבר 2025
נמשכים הניסיונות להתקדם לשלב השני בהסכם; קיימים מספר מכשולים שמונעים זאת
השבוע נערכו בקהיר פגישות בין נציגי מצרים, טורקיה וקטאר, במטרה לקדם את ביסוס הפסקת האש ברצועת עזה ולהתקדם ביישום השלב השני של התוכנית האמריקנית. לפי דיווחים בסוכנויות הידיעות, בפגישות השתתפו ראש ממשלת קטאר וראשי גופי המודיעין של שלוש המדינות.
לפי דיווח של ערוץ "אלקאהרה" המצרי, בתחילת השבוע הגיעה לקהיר משלחת חמאס בראשות ראש צוות המשא ומתן, ח’ליל אל-חיה. המשלחת שוחחה עם ראש המודיעין המצרי, חסן רשאד, בנושא עשרות מחבלי חמאס הלכודים במנהרה ברפיח.
גורמי ביטחון בישראל מציינים כי בחמאס חוששים מירידה במידת העניין האמריקני בגורל הלכודים, וכי וושינגטון מותירה את ההכרעה בידי ישראל – להכניעם או לחסלם. להערכתם, מדובר בשאלה של זמן עד שכל הלכודים ייעצרו או יחוסלו על ידי צה"ל.
