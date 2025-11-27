כניסה
לפי משטרת וושינגטון, היורה ביצע מארב לחיילי המשמר הלאומי המוצבים בוושינגטון. החשוד הוא אזרח אפגני בן 29 שהגיע לארה"ב ב-2021

דורון פסקין | 27 בנובמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳

שני חיילי המשמר הלאומי נפצעו אנוש מירי סמוך לבית הלבן; טראמפ: "מעשה של רוע, שנאה וטרור"

שני חיילים מהמשמר הלאומי של ווסט וירג'יניה נפצעו הלילה באורח אנוש מירי במרכז וושינגטון, רחובות ספורים מהבית הלבן. הירי התרחש בסמוך לתחנת המטרו "פרגוט מערב", בזמן שסיירו כחלק מהפטרולים השגרתיים שמפעיל המשמר הלאומי בעיר. גורמים רשמיים הגדירו את האירוע כמארב מכוון נגד החיילים.

לפי משטרת וושינגטון, בסביבות השעה 14:15 בצהריים (שעון מקומי) הגיע חשוד אל פינת רחובות סמוכה לתחנה, שלף אקדח וירה מטווח קצר לעבר החיילים שעמדו במקום. ראש אגף החקירות, ג'ף קרול, מסר כי מדובר ב"יורה יחיד שביצע מארב". חיילים נוספים של המשמר הלאומי שהיו בקרבת מקום הגיבו במהירות, ירו בחשוד והשתלטו עליו עד להגעת כוחות נוספים.

שני החיילים פונו לבתי חולים בעיר במצב קריטי. ראש ה-FBI, קאש פטאל, וראש עיריית וושינגטון, מוריאל באוזר, אישרו כי מצבם מוגדר אנוש. מושל ווסט וירג'יניה הודיע בתחילה כי החיילים מתו מפצעיהם, אך חזר בו לאחר שקיבל "דיווחים סותרים" והבהיר כי הם עדיין בחיים ונאבקים על חייהם.

כוחות ביטחון בזירת האירוע בוושינגטון, 26 בנובמבר 2025

כוחות ביטחון בזירת האירוע בוושינגטון, 26 בנובמבר 2025 | צילום: Anna Moneymaker/Getty Images

