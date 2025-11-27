שני חיילי המשמר הלאומי נפצעו אנוש מירי סמוך לבית הלבן; טראמפ: "מעשה של רוע, שנאה וטרור"

שני חיילים מהמשמר הלאומי של ווסט וירג'יניה נפצעו הלילה באורח אנוש מירי במרכז וושינגטון, רחובות ספורים מהבית הלבן. הירי התרחש בסמוך לתחנת המטרו "פרגוט מערב", בזמן שסיירו כחלק מהפטרולים השגרתיים שמפעיל המשמר הלאומי בעיר. גורמים רשמיים הגדירו את האירוע כמארב מכוון נגד החיילים.

לפי משטרת וושינגטון, בסביבות השעה 14:15 בצהריים (שעון מקומי) הגיע חשוד אל פינת רחובות סמוכה לתחנה, שלף אקדח וירה מטווח קצר לעבר החיילים שעמדו במקום. ראש אגף החקירות, ג'ף קרול, מסר כי מדובר ב"יורה יחיד שביצע מארב". חיילים נוספים של המשמר הלאומי שהיו בקרבת מקום הגיבו במהירות, ירו בחשוד והשתלטו עליו עד להגעת כוחות נוספים.