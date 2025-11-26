האסטרטגיה קובעת יעדים לחיזוק הזהות האזרחית ולהתאמת מערכות החינוך והתרבות לנרטיב של הקרמלין. לפי המסמך, במחוזות דונצק, לוהנסק, חרסון וזפוריז'יה יש לחזק את מעמד השפה הרוסית ולמחוק את "תוצאות התעמולה האנטי רוסית והלאומנית"
26 בנובמבר 2025
פוטין חתם על "אסטרטגיית לאום" חדשה הכוללת את ארבעת המחוזות האוקראיניים שסופחו במלחמה
נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, חתם אתמול על "אסטרטגיית מדיניות הלאום של הפדרציה הרוסית עד 2036" – מסמך מסגרת רחב המגדיר את עקרונות ההתייחסות של המדינה לזהות האתנית והאזרחית.
האסטרטגיה החדשה מחליפה את הגרסה הקודמת משנת 2012, ותיכנס לתוקף ב-1 בינואר 2026. האסטרטגיה אינה מוגדרת כחוק, אלא כמסגרת מנחת מדיניות שעל בסיסה צריכים לפעול מנגנוני השלטון.
היא מציבה יעדים מדידים לחיזוק הזהות הרוסית ולשיפור הלכידות החברתית. כך למשל, עד 2036 לפחות 95% מאזרחי רוסיה אמורים להגדיר את עצמם בראש ובראשונה "רוסים" במובן האזרחי (לעומת כ-92% כיום). יעד נוסף הוא שב-2036, 85% מהאזרחים ידווחו על "יחסים חיוביים בין קבוצות לאומיות", ו-90% יצהירו שאינם חווים אפליה על בסיס לאום או שפה.
