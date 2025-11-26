פוטין חתם על "אסטרטגיית לאום" חדשה הכוללת את ארבעת המחוזות האוקראיניים שסופחו במלחמה

נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, חתם אתמול על "אסטרטגיית מדיניות הלאום של הפדרציה הרוסית עד 2036" – מסמך מסגרת רחב המגדיר את עקרונות ההתייחסות של המדינה לזהות האתנית והאזרחית.

האסטרטגיה החדשה מחליפה את הגרסה הקודמת משנת 2012, ותיכנס לתוקף ב-1 בינואר 2026. האסטרטגיה אינה מוגדרת כחוק, אלא כמסגרת מנחת מדיניות שעל בסיסה צריכים לפעול מנגנוני השלטון.