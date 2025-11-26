לבנון וקפריסין חתמו על הסכם לתיחום הגבול הימי

נשיא לבנון, ג׳וזף עון, ונשיא קפריסין, ניקוס כריסטודולידס, נפגשו היום בארמון הנשיאות בביירות וחתמו בטקס רשמי על הסכם לתיחום הגבול הימי והאזור הכלכלי הבלעדי (EEZ) בין שתי המדינות, כך נמסר בהודעת נשיאות לבנון.

ההסכם מהווה אישור רשמי להסדר עקרוני שנחתם עוד בשנת 2007, אך לא קודם מאז בשל מחלוקות פנימיות בלבנון ולחצים אזוריים, ובהם התנגדות טורקיה. על פי פרסומים רשמיים בתקשורת הלבנונית והקפריסאית, ההסכם מבוסס על עקרון קו האמצע בין המדינות, ומגדיר את גבולות המדף היבשתי והאזור הכלכלי של כל אחת מהן.