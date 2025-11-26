לדבריו של נשיא קפריסין ניקוס כריסטודוליס, ההסכם מרחיב את אפשרויות שיתוף הפעולה האנרגטי במזרח הים התיכון ויכול להפוך את האזור למעבר חלופי לאספקת אנרגיה לאירופה – על רקע הרצון לצמצם את התלות בגז רוסי
דורון פסקין | 26 בנובמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳
לבנון וקפריסין חתמו על הסכם לתיחום הגבול הימי
נשיא לבנון, ג׳וזף עון, ונשיא קפריסין, ניקוס כריסטודולידס, נפגשו היום בארמון הנשיאות בביירות וחתמו בטקס רשמי על הסכם לתיחום הגבול הימי והאזור הכלכלי הבלעדי (EEZ) בין שתי המדינות, כך נמסר בהודעת נשיאות לבנון.
ההסכם מהווה אישור רשמי להסדר עקרוני שנחתם עוד בשנת 2007, אך לא קודם מאז בשל מחלוקות פנימיות בלבנון ולחצים אזוריים, ובהם התנגדות טורקיה. על פי פרסומים רשמיים בתקשורת הלבנונית והקפריסאית, ההסכם מבוסס על עקרון קו האמצע בין המדינות, ומגדיר את גבולות המדף היבשתי והאזור הכלכלי של כל אחת מהן.
החתימה התאפשרה לאחר שהממשלה הלבנונית אישרה באוקטובר את ההסכם והעבירה אותו לפרלמנט לצורך אשרור. הישיבה התקיימה בראשות הנשיא עון ובהשתתפות ראש הממשלה נוואף סלאם, וסימנה את שינוי העמדה הרשמית של ביירות והכשרת הקרקע להסכם שנחתם היום ברמת הנשיאים.
