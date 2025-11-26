כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

לדבריו של נשיא קפריסין ניקוס כריסטודוליס, ההסכם מרחיב את אפשרויות שיתוף הפעולה האנרגטי במזרח הים התיכון ויכול להפוך את האזור למעבר חלופי לאספקת אנרגיה לאירופה – על רקע הרצון לצמצם את התלות בגז רוסי

דורון פסקין | 26 בנובמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳

לבנון וקפריסין חתמו על הסכם לתיחום הגבול הימי

נשיא לבנון, ג׳וזף עון, ונשיא קפריסין, ניקוס כריסטודולידס, נפגשו היום בארמון הנשיאות בביירות וחתמו בטקס רשמי על הסכם לתיחום הגבול הימי והאזור הכלכלי הבלעדי (EEZ) בין שתי המדינות, כך נמסר בהודעת נשיאות לבנון.

ההסכם מהווה אישור רשמי להסדר עקרוני שנחתם עוד בשנת 2007, אך לא קודם מאז בשל מחלוקות פנימיות בלבנון ולחצים אזוריים, ובהם התנגדות טורקיה. על פי פרסומים רשמיים בתקשורת הלבנונית והקפריסאית, ההסכם מבוסס על עקרון קו האמצע בין המדינות, ומגדיר את גבולות המדף היבשתי והאזור הכלכלי של כל אחת מהן.

החתימה התאפשרה לאחר שהממשלה הלבנונית אישרה באוקטובר את ההסכם והעבירה אותו לפרלמנט לצורך אשרור. הישיבה התקיימה בראשות הנשיא עון ובהשתתפות ראש הממשלה נוואף סלאם, וסימנה את שינוי העמדה הרשמית של ביירות והכשרת הקרקע להסכם שנחתם היום ברמת הנשיאים.

נשיא לבנון, ג׳וזף עון, ונשיא קפריסין, ניקוס כריסטודולידס, חותמים על ההסכם, 26 בנובמבר 2025

נשיא לבנון, ג׳וזף עון, ונשיא קפריסין, ניקוס כריסטודולידס, חותמים על ההסכם, 26 בנובמבר 2025 | צילום: Anwar AMRO / AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, 21 בנובמבר 2025
פוטין חתם על "אסטרטגיית לאום" חדשה הכוללת את ארבעת המחוזות האוקראיניים שסופחו במלחמה

דורון פסקין

האסטרטגיה קובעת יעדים לחיזוק הזהות האזרחית ולהתאמת מערכות החינוך והתרבות לנרטיב של הקרמלין. לפי המסמך, במחוזות דונצק, לוהנסק, חרסון וזפוריז'יה יש לחזק את מעמד השפה הרוסית ולמחוק את "תוצאות התעמולה האנטי רוסית והלאומנית"

נשיא סין, שי ג'ין-פינג, 12 בנובמבר 2025
נשיא סין: "סין תומכת בתוקף במאבקו הצודק של העם הפלסטיני להשבת זכויותיו הלאומיות הלגיטימיות"

אורן שלום

שי ג'ין פינג שלח הודעת ברכה לישיבת האו"ם שנערכה לציון היום הבין לאומי להזדהות עם הפלסטינים. זוהי אינה הפעם הראשונה מאז ה-7 באוקטובר בה סין מציגה קו תקיף נגד ישראל ובעד הסוגיה הפלסטינית

מחבלי חמאס בעזה, 15 בפברואר 2025
בתקשורת הערבית דווח כי חמאס שוקל להפוך למפלגה פוליטית; בישראל הבהירו: מדובר בספין

יוני בן מנחם

עיתון א-שרק אלאווסט הסעודי דיווח כי בפני הנהגת חמאס הוצג מסמך הכולל תוכנית להקמת מפלגה. גורמים בכירים בישראל אישרו את קיום המסמך, אך טענו כי תדמיתו של חמאס נמצאת בשפל חסר תקדים והצגת "רעיונות פוליטיים" מאפשרת לו לטעון כי הוא חלק מזירה פוליטית לגיטימית ולא רק כוח צבאי

כוחות הביטחון במסגרת המבצע לסיכול טרור בצפון השומרון
כוחות הביטחון פתחו הלילה במבצע רחב לסיכול טרור בצפון השומרון

יוני בן מנחם

לפי גורמים צבאיים, ההחלטה לצאת למבצע התקבלה בעקבות מידע מודיעיני לפיו ארגוני טרור באזור מנסים להתארגן מחדש ולהקים תשתיות טרור חדשות

נשיא ברזיל לשעבר, ז'איר בולסונארו, בברזיל, 14 בספטמבר 2025
נשיא ברזיל לשעבר בולסונארו החל לרצות את עונש המאסר באופן רשמי

דורון פסקין

לאחר דחיית הערעורים, החליט אתמול בית המשפט העליון בברזיל להוציא לפועל את גזר הדין של 27 שנות מאסר נגד הנשיא לשעבר, בגין ניסיון הפיכה

הצמרת המדינית של ישראל בשטח הסורי שבשליטת צה"ל
המשא ומתן על הסכם ביטחוני עם סוריה תקוע; ישראל לא מוכנה לסגת מכתר החרמון ומאזור החיץ

יוני בן מנחם

על רקע ביקור הצמרת המדינית של ישראל בשטח סוריה שבשליטת צה"ל בשבוע שעבר, אומרים בכירים בירושלים כי ישראל מנצלת את חולשת המשטר הסורי כדי למנוע התבססות ג'יהאדיסטית, ליצור עומק אסטרטגי ולהעביר מסר למשטר הסורי

שתפו: