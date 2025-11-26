נשיא סין: "סין תומכת בתוקף במאבקו הצודק של העם הפלסטיני להשבת זכויותיו הלאומיות הלגיטימיות"

נשיא סין, שי ג'ין-פינג, שלח אתמול ברכה לישיבת האו"ם לציון היום הבין-לאומי להבעת סולידריות עם הפלסטינים, בה הדגיש כי הסוגייה הפלסטינית ניצבת בלב הסכסוך במזרח התיכון, ומשפיעה על ההוגנות והצדק הבין-לאומיים ועל היציבות האזורית. תוכן דבריו פורסם באתר הממשלה הסינית.

לדבריו, ניהול ושיקום עזה צריכים להתבצע תחת העיקרון של "פלסטינים מנהלים את פלסטין", תוך כיבוד מלא של רצון העם הפלסטיני ומתן משקל הולם לחששותיהן הלגיטימיות של מדינות האזור. הוא הדגיש את הדחיפות שבשיפור מהיר של המצב ההומניטרי בעזה ובהקלה על סבלו של העם הפלסטיני וציין כי החשוב מכל הוא שהמאמצים צריכים להיות מעוגנים בשאיפה לפתרון של שתי מדינות כדי לקדם פתרון פוליטי מוקדם לסוגיה הפלסטינית.