כוחות הביטחון פתחו הלילה במבצע רחב לסיכול טרור בצפון השומרון

עיתון א-שרק אלאווסט הסעודי דיווח כי בפני הנהגת חמאס הוצג מסמך הכולל תוכנית להקמת מפלגה. גורמים בכירים בישראל אישרו את קיום המסמך, אך טענו כי תדמיתו של חמאס נמצאת בשפל חסר תקדים והצגת "רעיונות פוליטיים" מאפשרת לו לטעון כי הוא חלק מזירה פוליטית לגיטימית ולא רק כוח צבאי