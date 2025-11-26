כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

לפי גורמים צבאיים, ההחלטה לצאת למבצע התקבלה בעקבות מידע מודיעיני לפיו ארגוני טרור באזור מנסים להתארגן מחדש ולהקים תשתיות טרור חדשות

יוני בן מנחם | 26 בנובמבר 2025 | חדשות | 1 דק׳

כוחות הביטחון פתחו הלילה במבצע רחב לסיכול טרור בצפון השומרון

הלילה פתחו צה"ל, שב"כ ומג"ב במבצע רחב היקף לסיכול פעילות טרור בצפון השומרון. בהודעת דובר צה"ל נמסר כי "צה"ל ושב"כ לא יאפשרו התבססות טרור במרחב, ופועלים באופן יזום לסיכולו".

גורמים צבאיים מסרו כי מדובר במבצע אוגדתי הכולל שלוש חטיבות, באזור הכפרים טמון וטובאס, והוא צפוי להימשך מספר ימים.

ההחלטה על יציאה למבצע התקבלה על סמך מידע מודיעיני לפיו ארגוני טרור באזור מנסים להתארגן מחדש ולהקים תשתיות טרור חדשות.

כוחות הביטחון במסגרת המבצע לסיכול טרור בצפון השומרון

כוחות הביטחון במסגרת המבצע לסיכול טרור בצפון השומרון | צילום: דובר צה"ל

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
מחבלי חמאס בעזה, 15 בפברואר 2025
בתקשורת הערבית דווח כי חמאס שוקל להפוך למפלגה פוליטית; בישראל הבהירו: מדובר בספין

יוני בן מנחם

עיתון א-שרק אלאווסט הסעודי דיווח כי בפני הנהגת חמאס הוצג מסמך הכולל תוכנית להקמת מפלגה. גורמים בכירים בישראל אישרו את קיום המסמך, אך טענו כי תדמיתו של חמאס נמצאת בשפל חסר תקדים והצגת "רעיונות פוליטיים" מאפשרת לו לטעון כי הוא חלק מזירה פוליטית לגיטימית ולא רק כוח צבאי

נשיא ברזיל לשעבר, ז'איר בולסונארו, בברזיל, 14 בספטמבר 2025
נשיא ברזיל לשעבר בולסונארו החל לרצות את עונש המאסר באופן רשמי

דורון פסקין

לאחר דחיית הערעורים, החליט אתמול בית המשפט העליון בברזיל להוציא לפועל את גזר הדין של 27 שנות מאסר נגד הנשיא לשעבר, בגין ניסיון הפיכה

הצמרת המדינית של ישראל בשטח הסורי שבשליטת צה"ל
המשא ומתן על הסכם ביטחוני עם סוריה תקוע; ישראל לא מוכנה לסגת מכתר החרמון ומאזור החיץ

יוני בן מנחם

על רקע ביקור הצמרת המדינית של ישראל בשטח סוריה שבשליטת צה"ל בשבוע שעבר, אומרים בכירים בירושלים כי ישראל מנצלת את חולשת המשטר הסורי כדי למנוע התבססות ג'יהאדיסטית, ליצור עומק אסטרטגי ולהעביר מסר למשטר הסורי

דרור אור ז"ל
זוהתה גופתו של החלל החטוף דרור אור ז"ל

צוות מגזין אפוק

דרור אור ז"ל נרצח ב-7 באוקטובר וגופתו נחטפה לרצועת עזה. מותו נקבע ב-2 במאי 2024

לוגו חברת בייננס
נפגעי טבח ה-7 באוקטובר הגישו תביעת ענק נגד בורסת הקריפטו הבין-לאומית "בייננס"

דורון פסקין

יותר מ-300 נפגעי הטבח ובני משפחותיהם טוענים כי בייננס אפשרה ביצוע עסקאות קריפטו עבור חמאס, חיזבאללה וארגוני טרור נוספים בהיקף של למעלה ממיליארד דולר. בכתב התביעה נטען כי החברה "ידעה היטב שחשבונות בשליטת ארגוני טרור נמנים עם לקוחותיה"

רכב של הצלב האדום ברצועת עזה, 16 באוקטובר 2025
ארון של חלל חטוף הועבר לידי ישראל

צוות מגזין אפוק

הארון יועבר למכון לרפואה משפטית לצורך זיהוי

שתפו: