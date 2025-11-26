לפי גורמים צבאיים, ההחלטה לצאת למבצע התקבלה בעקבות מידע מודיעיני לפיו ארגוני טרור באזור מנסים להתארגן מחדש ולהקים תשתיות טרור חדשות
יוני בן מנחם | 26 בנובמבר 2025 | חדשות | 1 דק׳
כוחות הביטחון פתחו הלילה במבצע רחב לסיכול טרור בצפון השומרון
הלילה פתחו צה"ל, שב"כ ומג"ב במבצע רחב היקף לסיכול פעילות טרור בצפון השומרון. בהודעת דובר צה"ל נמסר כי "צה"ל ושב"כ לא יאפשרו התבססות טרור במרחב, ופועלים באופן יזום לסיכולו".
גורמים צבאיים מסרו כי מדובר במבצע אוגדתי הכולל שלוש חטיבות, באזור הכפרים טמון וטובאס, והוא צפוי להימשך מספר ימים.
ההחלטה על יציאה למבצע התקבלה על סמך מידע מודיעיני לפיו ארגוני טרור באזור מנסים להתארגן מחדש ולהקים תשתיות טרור חדשות.
