נשיא ברזיל לשעבר בולסונארו החל לרצות את עונש המאסר באופן רשמי

לראשונה בתולדות ברזיל, נשיא לשעבר החל לרצות עונש מאסר ממושך בגין ניסיון הפיכה. הרכב של ארבעה שופטים בבית המשפט העליון הפדרלי (STF) אישר אתמול פה אחד את החלטתו של השופט אלכסנדרה דה מוראיס להוציא לפועל את גזר הדין של הנשיא לשעבר ז'איר בולסונארו ושישה מבכירי ממשלו, שנדונו על חלקם בניסיון ההפיכה שנועד להשאירו בשלטון לאחר הפסדו בבחירות 2022.

בגזר הדין שניתן בספטמבר קבעה הערכאה הראשונה של STF כי בולסונארו אשם בחמישה אישומים מרכזיים: ניסיון הפיכה; ניסיון אלים לביטול המשטר הדמוקרטי; השתייכות לארגון פשיעה חמוש; פגיעה אלימה ברכוש ציבורי; ופגיעה באתרי מורשת לאומית, על רקע פלישת אלפי מתומכיו למוסדות השלטון בברזיליה ב-8 בינואר 2023. העונש שנגזר עליו עומד על 27 שנים ושלושה חודשי מאסר.