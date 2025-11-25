יותר מ-300 נפגעי הטבח ובני משפחותיהם טוענים כי בייננס אפשרה ביצוע עסקאות קריפטו עבור חמאס, חיזבאללה וארגוני טרור נוספים בהיקף של למעלה ממיליארד דולר. בכתב התביעה נטען כי החברה "ידעה היטב שחשבונות בשליטת ארגוני טרור נמנים עם לקוחותיה"
דורון פסקין | 25 בנובמבר 2025 | חדשות | 3 דק׳
נפגעי טבח ה-7 באוקטובר הגישו תביעת ענק נגד בורסת הקריפטו הבין-לאומית "בייננס"
בורסת הקריפטו הבין-לאומית "בייננס", מייסדה צ'אנגפנג ז'או ובכירה נוספת בחברה – גואנגיינג צ'ן – ניצבים במרכז תביעה חדשה שהוגשה בארה"ב בשם יותר מ-300 נפגעי טבח ה-7 באוקטובר ובני משפחותיהם.
על פי כתב התביעה, שהוגש לבית המשפט הפדרלי בצפון דקוטה, בייננס "ידעה והמשיכה לאפשר" ביצוע עסקאות קריפטו עבור חמאס, חיזבאללה וארגוני טרור נוספים המוגדרים בארה"ב כארגוני טרור זרים, ובהיקף כולל של למעלה ממיליארד דולר.
התביעה הוגשה בהתאם לחוק הטרור האמריקני ולהוראת "החוק למען צדק נגד נותני החסות של הטרור", המאפשרת לנפגעי טרור לתבוע לא רק את מבצעי הפיגוע, אלא גם גורמים שסיפקו להם "סיוע מהותי". אם יוכח שבייננס אכן סייעה לחמאס ולבעלות בריתו, היא עלולה לשלם פיצויים משמעותיים.
