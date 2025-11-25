לראשונה מאז החל תהליך השלום – משלחת של הפרלמנט הטורקי נפגשה עם מנהיג הכורדים הכלוא

משלחת של חברי פרלמנט מטורקיה, ובה נציגים ממפלגת השלטון AKP של הנשיא רג'פ טאיפ ארדואן, ביקרה אתמול בכלא האי אימרלי הסמוך לאיסטנבול. המשלחת נפגשה עם עבדאללה אוצ’לאן, מייסד ומנהיג ה-PKK הכלוא שם מאז 1999.

ביקור זה, שאושר בהודעה רשמית של נשיאות הפרלמנט, מהווה את השלב הפומבי הבולט ביותר עד כה ביוזמת השלום החדשה של הממשלה – "טורקיה חופשיה מטרור" – שמטרתה לסיים את המאבק המזוין של הכורדים מול המדינה הטורקית.