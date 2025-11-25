בביקור לקחו חלק גם נציגים ממפלגתו של ארדואן. הביקור בבית הכלא האי אמרלי, בו כלוא עבדאללה אוצ'לאן, מהווה את השלב הפומבי הבולט ביותר עד כה ביוזמת השלום החדשה של הממשלה שמטרתה לסיים את המאבק המזוין של הכורדים
דורון פסקין | 25 בנובמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳
לראשונה מאז החל תהליך השלום – משלחת של הפרלמנט הטורקי נפגשה עם מנהיג הכורדים הכלוא
משלחת של חברי פרלמנט מטורקיה, ובה נציגים ממפלגת השלטון AKP של הנשיא רג'פ טאיפ ארדואן, ביקרה אתמול בכלא האי אימרלי הסמוך לאיסטנבול. המשלחת נפגשה עם עבדאללה אוצ’לאן, מייסד ומנהיג ה-PKK הכלוא שם מאז 1999.
ביקור זה, שאושר בהודעה רשמית של נשיאות הפרלמנט, מהווה את השלב הפומבי הבולט ביותר עד כה ביוזמת השלום החדשה של הממשלה – "טורקיה חופשיה מטרור" – שמטרתה לסיים את המאבק המזוין של הכורדים מול המדינה הטורקית.
המשלחת, המורכבת מחברי "הוועדה לסולידריות, אחווה ודמוקרטיה לאומית", שהתה בכלא כשלוש שעות. לפי הודעת נשיאות הפרלמנט, מטרת הביקור הרשמית הייתה לקבל מאוצ'לאן תשובות בשלושה תחומים עיקריים:
