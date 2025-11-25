כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

בביקור לקחו חלק גם נציגים ממפלגתו של ארדואן. הביקור בבית הכלא האי אמרלי, בו כלוא עבדאללה אוצ'לאן, מהווה את השלב הפומבי הבולט ביותר עד כה ביוזמת השלום החדשה של הממשלה שמטרתה לסיים את המאבק המזוין של הכורדים

דורון פסקין | 25 בנובמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳

לראשונה מאז החל תהליך השלום – משלחת של הפרלמנט הטורקי נפגשה עם מנהיג הכורדים הכלוא

משלחת של חברי פרלמנט מטורקיה, ובה נציגים ממפלגת השלטון AKP של הנשיא רג'פ טאיפ ארדואן, ביקרה אתמול בכלא האי אימרלי הסמוך לאיסטנבול. המשלחת נפגשה עם עבדאללה אוצ’לאן, מייסד ומנהיג ה-PKK הכלוא שם מאז 1999.

ביקור זה, שאושר בהודעה רשמית של נשיאות הפרלמנט, מהווה את השלב הפומבי הבולט ביותר עד כה ביוזמת השלום החדשה של הממשלה – "טורקיה חופשיה מטרור" – שמטרתה לסיים את המאבק המזוין של הכורדים מול המדינה הטורקית.

המשלחת, המורכבת מחברי "הוועדה לסולידריות, אחווה ודמוקרטיה לאומית", שהתה בכלא כשלוש שעות. לפי הודעת נשיאות הפרלמנט, מטרת הביקור הרשמית הייתה לקבל מאוצ'לאן תשובות בשלושה תחומים עיקריים:

מייסד ומנהיג ה-PKK, עבדאללה אוצ’לאן

מייסד ומנהיג ה-PKK, עבדאללה אוצ’לאן | שימוש לפי סעיף 27א׳

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
לוגו חברת בייננס
נפגעי טבח ה-7 באוקטובר הגישו תביעת ענק נגד בורסת הקריפטו הבין-לאומית "בייננס"

דורון פסקין

יותר מ-300 נפגעי הטבח ובני משפחותיהם טוענים כי בייננס אפשרה ביצוע עסקאות קריפטו עבור חמאס, חיזבאללה וארגוני טרור נוספים בהיקף של למעלה ממיליארד דולר. בכתב התביעה נטען כי החברה "ידעה היטב שחשבונות בשליטת ארגוני טרור נמנים עם לקוחותיה"

רכב של הצלב האדום ברצועת עזה, 16 באוקטובר 2025
ארון של חלל חטוף הועבר לידי ישראל

צוות מגזין אפוק

הארון יועבר למכון לרפואה משפטית לצורך זיהוי

המשטרה עוצרת מתרגל פאלון גונג בכיכר טיאננמן, באוקטובר 2000. הקהל צופה
ישראל מצטרפת לגינוי בין-לאומי חריף נגד הפרות זכויות האדם בסין

אורן שלום

15 מדינות, בהן ישראל וארה"ב, קוראות לבייג׳ינג לשחרר אסירים פוליטיים ולהפסיק דיכוי מיעוטים, צנזורה וניטור המוני

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, 21 בנובמבר 2025
טראמפ הורה לבחון את הגדרתם של האחים המוסלמים בירדן, מצרים ולבנון כארגון טרור; קטאר וטורקיה לא נכללו בצו

דורון פסקין

על פי הבית הלבן, הצעד ננקט בעקבות "איום ישיר על אזרחי ארה"ב, האינטרסים האמריקניים וביטחון בעלות בריתה של וושינגטון באזור". עם זאת, המהלך זכה לביקורת בארה"ב בטענה כי התוכנית המקורית לסווג את האחים המוסלמים כארגון טרור באופן גורף "בוטלה לבקשת קטאר"

התקפה של צה"ל בדרום לבנון, 16 בפברואר 2024
בישראל מעריכים: התעצמות חיזבאללה לא תיעצר כל עוד ההנהגה האיראנית הנוכחית קיימת

יוני בן מנחם

גורמי ביטחון מציינים כי מה שעומד כרגע על הפרק הוא מאמץ להחליש את כוחו הצבאי של חיזבאללה בלבנון. ישנה אפשרות כי זה ייעשה באמצעות הנחתת מכת פתע מקדימה על מאגרי הנשק החשאיים שלו ומפעלי ייצור האמל"ח ברובע הדאחיה ובבקעת הלבנון

הבניין הראשי של בנק ישראל בקריית הממשלה בירושלים
בנק ישראל מוריד את הריבית ל-4.25% – כיצד זה עשוי להשפיע על השוק ועל האזרח הישראלי?

דורון פסקין

לאחר כשנתיים ללא הורדת ריבית, בנק ישראל החליט להפחיתה – צעד שעשויות להיות לו מספר השלכות

שתפו: