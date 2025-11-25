15 מדינות, בהן ישראל וארה"ב, קוראות לבייג׳ינג לשחרר אסירים פוליטיים ולהפסיק דיכוי מיעוטים, צנזורה וניטור המוני
ישראל מצטרפת לגינוי בין-לאומי חריף נגד הפרות זכויות האדם בסין
ישראל הצטרפה להצהרה בין-לאומית על מצב זכויות האדם בסין, יחד עם 14 מדינות נוספות.
בהצהרה שהוקראה בוועדה השלישית של העצרת הכללית של האו"ם, העוסקת בין היתר בזכויות אדם, נכתב: "אנו, החתומים מטה, מחויבים לקידום ולהגנה על זכויות האדם והחירויות הבסיסיות, כולל חופש הביטוי, חופש ההתכנסות בדרכי שלום, חופש ההתאגדות וחופש הדת או האמונה, הן בבית והן בחו"ל, ואנו חולקים דאגה מתמשכת ועמוקה בנוגע להפרות חמורות המתרחשות בסין.
"דיווחים מהימנים מצביעים על שימוש מתמשך במעצרים שרירותיים, עבודות כפייה, שימושים בלתי חוקיים או שרירותיים במערכות ניטור המוניות, והגבלות על ביטוי דתי ותרבותי בסין. קבוצות מיעוט אתניות ודתיות – במיוחד אויגורים ומיעוטים מוסלמים אחרים, נוצרים, טיבטים, מתרגלי פאלון גונג ואחרים, חוות דיכוי מכוון, לרבות הפרדת ילדים ממשפחותיהם ושליחתם לפנימיות, עינויים והרס מורשת תרבותית.
