ישראל מצטרפת לגינוי בין-לאומי חריף נגד הפרות זכויות האדם בסין

גורמי ביטחון מציינים כי מה שעומד כרגע על הפרק הוא מאמץ להחליש את כוחו הצבאי של חיזבאללה בלבנון. ישנה אפשרות כי זה ייעשה באמצעות הנחתת מכת פתע מקדימה על מאגרי הנשק החשאיים שלו ומפעלי ייצור האמל"ח ברובע הדאחיה ובבקעת הלבנון