15 מדינות, בהן ישראל וארה"ב, קוראות לבייג׳ינג לשחרר אסירים פוליטיים ולהפסיק דיכוי מיעוטים, צנזורה וניטור המוני

אורן שלום | 25 בנובמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳

ישראל מצטרפת לגינוי בין-לאומי חריף נגד הפרות זכויות האדם בסין

ישראל הצטרפה להצהרה בין-לאומית על מצב זכויות האדם בסין, יחד עם 14 מדינות נוספות.

בהצהרה שהוקראה בוועדה השלישית של העצרת הכללית של האו"ם, העוסקת בין היתר בזכויות אדם, נכתב: "אנו, החתומים מטה, מחויבים לקידום ולהגנה על זכויות האדם והחירויות הבסיסיות, כולל חופש הביטוי, חופש ההתכנסות בדרכי שלום, חופש ההתאגדות וחופש הדת או האמונה, הן בבית והן בחו"ל, ואנו חולקים דאגה מתמשכת ועמוקה בנוגע להפרות חמורות המתרחשות בסין.

"דיווחים מהימנים מצביעים על שימוש מתמשך במעצרים שרירותיים, עבודות כפייה, שימושים בלתי חוקיים או שרירותיים במערכות ניטור המוניות, והגבלות על ביטוי דתי ותרבותי בסין. קבוצות מיעוט אתניות ודתיות – במיוחד אויגורים ומיעוטים מוסלמים אחרים, נוצרים, טיבטים, מתרגלי פאלון גונג ואחרים, חוות דיכוי מכוון, לרבות הפרדת ילדים ממשפחותיהם ושליחתם לפנימיות, עינויים והרס מורשת תרבותית.

המשטרה עוצרת מתרגל פאלון גונג בכיכר טיאננמן, באוקטובר 2000. הקהל צופה

המשטרה עוצרת מתרגל פאלון גונג בכיכר טיאננמן, באוקטובר 2000. הקהל צופה | צילום: המשטרה הסינית

לוגו חברת בייננס
נפגעי טבח ה-7 באוקטובר הגישו תביעת ענק נגד בורסת הקריפטו הבין-לאומית "בייננס"

דורון פסקין

יותר מ-300 נפגעי הטבח ובני משפחותיהם טוענים כי בייננס אפשרה ביצוע עסקאות קריפטו עבור חמאס, חיזבאללה וארגוני טרור נוספים בהיקף של למעלה ממיליארד דולר. בכתב התביעה נטען כי החברה "ידעה היטב שחשבונות בשליטת ארגוני טרור נמנים עם לקוחותיה"

רכב של הצלב האדום ברצועת עזה, 16 באוקטובר 2025
ארון של חלל חטוף הועבר לידי ישראל

צוות מגזין אפוק

הארון יועבר למכון לרפואה משפטית לצורך זיהוי

מייסד ומנהיג ה-PKK, עבדאללה אוצ’לאן
לראשונה מאז החל תהליך השלום – משלחת של הפרלמנט הטורקי נפגשה עם מנהיג הכורדים הכלוא

דורון פסקין

בביקור לקחו חלק גם נציגים ממפלגתו של ארדואן. הביקור בבית הכלא האי אמרלי, בו כלוא עבדאללה אוצ'לאן, מהווה את השלב הפומבי הבולט ביותר עד כה ביוזמת השלום החדשה של הממשלה שמטרתה לסיים את המאבק המזוין של הכורדים

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, 21 בנובמבר 2025
טראמפ הורה לבחון את הגדרתם של האחים המוסלמים בירדן, מצרים ולבנון כארגון טרור; קטאר וטורקיה לא נכללו בצו

דורון פסקין

על פי הבית הלבן, הצעד ננקט בעקבות "איום ישיר על אזרחי ארה"ב, האינטרסים האמריקניים וביטחון בעלות בריתה של וושינגטון באזור". עם זאת, המהלך זכה לביקורת בארה"ב בטענה כי התוכנית המקורית לסווג את האחים המוסלמים כארגון טרור באופן גורף "בוטלה לבקשת קטאר"

התקפה של צה"ל בדרום לבנון, 16 בפברואר 2024
בישראל מעריכים: התעצמות חיזבאללה לא תיעצר כל עוד ההנהגה האיראנית הנוכחית קיימת

יוני בן מנחם

גורמי ביטחון מציינים כי מה שעומד כרגע על הפרק הוא מאמץ להחליש את כוחו הצבאי של חיזבאללה בלבנון. ישנה אפשרות כי זה ייעשה באמצעות הנחתת מכת פתע מקדימה על מאגרי הנשק החשאיים שלו ומפעלי ייצור האמל"ח ברובע הדאחיה ובבקעת הלבנון

הבניין הראשי של בנק ישראל בקריית הממשלה בירושלים
בנק ישראל מוריד את הריבית ל-4.25% – כיצד זה עשוי להשפיע על השוק ועל האזרח הישראלי?

דורון פסקין

לאחר כשנתיים ללא הורדת ריבית, בנק ישראל החליט להפחיתה – צעד שעשויות להיות לו מספר השלכות

