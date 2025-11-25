כניסה
על פי הבית הלבן, הצעד ננקט בעקבות "איום ישיר על אזרחי ארה"ב, האינטרסים האמריקניים וביטחון בעלות בריתה של וושינגטון באזור". עם זאת, המהלך זכה לביקורת בארה"ב בטענה כי התוכנית המקורית לסווג את האחים המוסלמים כארגון טרור באופן גורף "בוטלה לבקשת קטאר"

דורון פסקין | 25 בנובמבר 2025 | חדשות | 3 דק׳

טראמפ הורה לבחון את הגדרתם של האחים המוסלמים בירדן, מצרים ולבנון כארגון טרור; קטאר וטורקיה לא נכללו בצו

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, חתם הלילה על צו נשיאותי חדש המניע הליך רשמי לבחינת הגדרתם של סניפים ותתי-ארגונים מסוימים בתנועת "האחים המוסלמים" כארגוני טרור זרים וכ"טרוריסטים גלובליים מוכרזים באופן מיוחד" (SDGT).

הצו מתמקד בסניפי התנועה בלבנון, ירדן ומצרים, ומורה לממשל לפעול לשלול מהם משאבים ולפגוע ביכולותיהם האופרטיביות. על פי הבית הלבן, הצעד ננקט בעקבות "איום ישיר על אזרחי ארה"ב, האינטרסים האמריקניים וביטחון בעלות בריתה של וושינגטון באזור". עם זאת, הצו לא כולל התייחסות לסניפי האחים המוסלמים בקטאר ובטורקיה.

במסגרת הנימוקים לצו, מפרט הממשל את מעורבותם של סניפי האחים המוסלמים באלימות מאז פרוץ המלחמה ברצועת עזה ב-7 באוקטובר 2023:

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, 21 בנובמבר 2025

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, 21 בנובמבר 2025 | צילום: Andrew Harnik/Getty Images

