לאחר החיסול בדאחיה – זהו הבכיר הצבאי האחרון שנותר מהדור המייסד של חיזבאללה

תקיפת צה"ל אתמול ברובע הדאחיה בביירות – שבה חוסל הית'ם עלי טבטבאי, ששימש כרמטכ"ל חיזבאללה בפועל, מותירה דמות אחת כמעט לבדה בצמרת הצבאית הוותיקה של הארגון – מוחמד (אבו עלי) חיידר.

דוח של מכון וושינגטון שפורסם במאי 2025 הגדיר את חיידר וטבטבאי כ"שני ראשי הפיקוד הצבאי החדשים של חיזבאללה" – בעלי הסמכות לקבל החלטות קריטיות, ובהן המשך חימוש הפלגים הפלסטינים בלבנון ודרכי ההתמודדות עם הלחץ הבין-לאומי לפרק את הארגון מנשקו.