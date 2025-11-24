כניסה
על סמך המידע המודיעיני הקיים, חיסולו של רמטכ"ל חיזבאללה טבטבאי הותיר את מוחמד חיידר כדמות הביטחונית-צבאית הבכירה האחרונה בארגון שטרם חוסלה. חיידר, חבר במועצת הג'יהאד של הארגון, נחשב לדמות מפתח והיה בעבר מקורב מאוד לעימאד מורנייה

דורון פסקין | 24 בנובמבר 2025 | חדשות | 3 דק׳

לאחר החיסול בדאחיה – זהו הבכיר הצבאי האחרון שנותר מהדור המייסד של חיזבאללה

תקיפת צה"ל אתמול ברובע הדאחיה בביירות – שבה חוסל הית'ם עלי טבטבאי, ששימש כרמטכ"ל חיזבאללה בפועל, מותירה דמות אחת כמעט לבדה בצמרת הצבאית הוותיקה של הארגון – מוחמד (אבו עלי) חיידר.

דוח של מכון וושינגטון שפורסם במאי 2025 הגדיר את חיידר וטבטבאי כ"שני ראשי הפיקוד הצבאי החדשים של חיזבאללה" – בעלי הסמכות לקבל החלטות קריטיות, ובהן המשך חימוש הפלגים הפלסטינים בלבנון ודרכי ההתמודדות עם הלחץ הבין-לאומי לפרק את הארגון מנשקו.

בעוד שטבטבאי תואר מאז הפסקת האש בנובמבר 2024 כמי שמוביל את שיקום הכוח הלוחם של חיזבאללה, חיידר נחשב ל"מוח" – האיש שמנהל מתוך מקום מחבואו את מנגנוני הביטחון, הרשתות האזוריות והקשר ההדוק עם איראן. כעת, לאחר חיסולו של טבטבאי, נותר חיידר מי שנחשב על פי המידע הגלוי הקיים הדמות הצבאית-ביטחונית הוותיקה האחרונה מדור המייסדים בצמרת הארגון.

בכיר חיזבאללה, מוחמד חיידר

בכיר חיזבאללה, מוחמד חיידר | שימוש לפי סעיף 27א׳

