אתמול התקיימו בשוויץ שיחות בין בכירים במדינות אירופה, אוקראינה וארה"ב בנוגע לתוכנית האמריקנית לסיום המלחמה באוקראינה. מזכיר המדינה האמריקני רוביו אמר לאחר הפגישות: "היום המועיל ביותר מזה זמן רב"

דורון פסקין | 24 בנובמבר 2025 | חדשות | 4 דק׳

ארה"ב ואוקראינה בתום הפגישות בז'נבה: "גיבשנו מסגרת שלום מעודכנת ומשופרת"

סבב השיחות הראשון בז'נבה על תוכנית השלום האמריקנית לסיום המלחמה בין רוסיה ואוקראינה ננעל אתמול באופטימית מסוימת, למרות הסתייגויות כבדות שהובעו לפניו מצד קייב ואירופה.

לפי דיווחים בכלי תקשורת מערביים, האיחוד האירופי הגיש במהלך השיחות נייר נגדי בן 28 סעיפים שמנסה לרכך את הדרישות מאוקראינה ולצמצם את הרווח האסטרטגי שרוסיה קיבלה, לפי התפיסה האירופית והאוקראינית, בטיוטה האמריקנית המקורית. לפי הדיווחים, המטרה היא להגיע לבסיס מוסכם של "תכנית מעודכנת" עד סוף נובמבר.

שר החוץ האמריקני, מרקו רוביו, שעמד בראש המשלחת האמריקנית לשיחות, אמר לעיתונאים כי נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, "מרוצה למדי" מהדיווחים שקיבל על קצב התקדמות המגעים. לדבריו, היום הראשון לשיחות היה "היום המועיל ביותר מזה זמן רב" במסגרת המאמצים לסיים את המלחמה.

בכירים אמריקנים ואוקראינים במפגש בז'נבה, 23 בנובמבר 2025

בכירים אמריקנים ואוקראינים במפגש בז'נבה, 23 בנובמבר 2025 | צילום: COFFRINI / AFP via Getty Images

