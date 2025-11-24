ארה"ב ואוקראינה בתום הפגישות בז'נבה: "גיבשנו מסגרת שלום מעודכנת ומשופרת"

סבב השיחות הראשון בז'נבה על תוכנית השלום האמריקנית לסיום המלחמה בין רוסיה ואוקראינה ננעל אתמול באופטימית מסוימת, למרות הסתייגויות כבדות שהובעו לפניו מצד קייב ואירופה.

לפי דיווחים בכלי תקשורת מערביים, האיחוד האירופי הגיש במהלך השיחות נייר נגדי בן 28 סעיפים שמנסה לרכך את הדרישות מאוקראינה ולצמצם את הרווח האסטרטגי שרוסיה קיבלה, לפי התפיסה האירופית והאוקראינית, בטיוטה האמריקנית המקורית. לפי הדיווחים, המטרה היא להגיע לבסיס מוסכם של "תכנית מעודכנת" עד סוף נובמבר.