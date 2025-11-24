גורמים בכירים בישראל אומרים כי החיסול בדאחיה מעביר מסר ברור לביירות כי כללי המשחק השתנו, התעצמות מחודשת של חיזבאללה לא תתקבל וחלון הזמן לפירוקו הולך ואוזל. לדבריהם, ארגון הטרור מתייעץ עם איראן בנוגע לתגובה אפשרית
יוני בן מנחם | 24 בנובמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳
מה עומד מאחורי ההחלטה לחסל את רמטכ"ל חיזבאללה?
אתמול חיסלה ישראל את רמטכ"ל חיזבאללה, הית'ם עלי טבטבאי, בדירת מסתור בלב רובע א-דאחיה בביירות – מעוזו המרכזי של הארגון. מאז תחילת הפסקת האש בלבנון לפני כשנה עסק טבטבאי בשיקום מואץ של חיזבאללה ובהבניית כוחו הצבאי מחדש. הוא המפקד הבכיר ה-175 בארגון שחוסל מאז פרוץ המלחמה לפני יותר משנתיים.
גורמים ביטחוניים בכירים אומרים כי החיסול בלב א-דאחיה מבטל למעשה את תחושת החסינות שהייתה לביירות מפני תקיפות ישראליות. במהלך השנה האחרונה תקפה ישראל בעיר רק מספר פעמים מוגבל, מתוך ניסיון למנוע הסלמה ולאפשר לממשלת לבנון לפעול בעצמה לפירוק חיזבאללה מנשקו. התקיפה אתמול, לדבריהם, היא מסר ברור לממשלת לבנון ולחיזבאללה: ישראל לא תשלים עם התחמשות ארגון הטרור וגם ביירות היא יעד לגיטימי.
