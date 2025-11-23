כניסה
גורמים בכירים בירושלים אומרים כי ארה"ב מנסה לשכנע את ישראל להסכים לצרף את טורקיה לכוח, אך עם זאת מגלה הבנה לסירובה לכך. בעיתון הערבי ראי אליום דווח כי ייתכן וישראל תסכים להשתתפות טורקית חלקית בתחום הסיוע ההומניטרי בלבד

יוני בן מנחם | 23 בנובמבר 2025 | חדשות | 3 דק׳

נמשך המאמץ האמריקני להקמת הכוח הבין לאומי לרצועה; האם טורקיה תשולב בו בסופו של דבר?

נמשכים המאמצים האמריקניים להקמת הכוח הבין-לאומי ברצועת עזה. גורמים מדיניים בכירים אומרים כי ארה"ב מנסה לשכנע את ישראל להסכים לצרף את טורקיה לכוח, אך עם זאת מגלה הבנה לסירובה לכך.

העיתון הערבי ראי אליום דיווח בימים האחרונים כי הממשל האמריקני מנסה להגיע לנוסחה שתאפשר לטורקיה להצטרף לכוח. על פי הדיווח, שליחים אמריקנים קיימו לאחרונה שיחות אינטנסיביות עם ממשלת ישראל – כאשר מטרתן המרכזית הייתה להסיר את הווטו הישראלי על כוח צבאי טורקי שישתתף בכוח הבין-לאומי.

גורמים עלומי שם ששוחחו עם העיתון טענו כי ישראל עשויה להסכים, בכפוף לערבויות אמריקניות, להשתתפות טורקית חלקית בלבד במסגרת הכוח הבין-לאומי, שתוגבל למומחים אזרחיים-לוגיסטיים בתחום הסיוע ההומניטרי, ולא תכלול השתלבות של חיילים בשטח. עם זאת לא ניתן בשלב זה לאמת את הדיווח.

נשיא טורקיה, רג'פ טאיפ ארדואן, ונשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, בעת ביקורו של ארדואן בבית הלבן, 25 בספטמבר 2025

נשיא טורקיה, רג'פ טאיפ ארדואן, ונשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, בעת ביקורו של ארדואן בבית הלבן, 25 בספטמבר 2025 | צילום: ndrew Harnik/Getty Images

