נמשך המאמץ האמריקני להקמת הכוח הבין לאומי לרצועה; האם טורקיה תשולב בו בסופו של דבר?

נמשכים המאמצים האמריקניים להקמת הכוח הבין-לאומי ברצועת עזה. גורמים מדיניים בכירים אומרים כי ארה"ב מנסה לשכנע את ישראל להסכים לצרף את טורקיה לכוח, אך עם זאת מגלה הבנה לסירובה לכך.

העיתון הערבי ראי אליום דיווח בימים האחרונים כי הממשל האמריקני מנסה להגיע לנוסחה שתאפשר לטורקיה להצטרף לכוח. על פי הדיווח, שליחים אמריקנים קיימו לאחרונה שיחות אינטנסיביות עם ממשלת ישראל – כאשר מטרתן המרכזית הייתה להסיר את הווטו הישראלי על כוח צבאי טורקי שישתתף בכוח הבין-לאומי.