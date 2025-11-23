כניסה
סוכנות הידיעות רויטרס דיווחה מפי גורמים אמריקנים עלומי שם כי וושינגטון מתכוונת להכריז על "קרטל דה לוס סולס", רשת פשיעה ונצואלית, כארגון טרור. לפי שר המלחמה האמריקני, הצעד יאפשר "מגוון אפשרויות פעולה חדשות". לפי הדיווח, מבצעים חשאיים והפלת מדורו נמצאים על הפרק

דורון פסקין | 23 בנובמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳

דיווח: ארה"ב צפויה להחריף את המאבק ולהגביר את הלחץ על ממשלת ונצואלה

סוכנות הידיעות רויטרס פרסמה אתמול, במה שהוגדר כדיווח בלעדי, כי ארה"ב מתקרבת לפתיחת שלב חדש ומשמעותי במבצעים הקשורים לוונצואלה.

הדיווח נשען על ארבעה גורמים אמריקניים שצוטטו בעילום שם. לפי רויטרס, המהלך נועד להגביר את הלחץ על ממשלת ונצואלה בראשות הנשיא ניקולס מדורו, שלטענת וושינגטון מעורבת בסחר בלתי חוקי בסמים.

על פי הדיווח, גורמים רשמיים אישרו לסוכנות הידיעות כי ביום שני הקרוב מתכננת ארה"ב להכריז על "קרטל דה לוס סולס" – רשת פשיעה ונצואלית העוסקת בייבוא סמים, כעל ארגון טרור זר. גורמים בממשל האמריקני אמרו לרויטרס כי בפנטגון קיים חשד שמדורו עצמו עומד בראש הארגון.

ספינה של חיל הים האמריקני בסמוך לחופי ונצואלה, 26 באוקטובר 2025

ספינה של חיל הים האמריקני בסמוך לחופי ונצואלה, 26 באוקטובר 2025 | צילום: MARTIN BERNETTI/AFP via Getty Images

