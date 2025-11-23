כניסה
פיקד על כוח "רדואן" ועל כוחות מיוחדים של חיזבאללה בתימן, והוגדר כמבוקש על ידי מחלקת המדינה האמריקנית – זהו הית'ם עלי טבטבאי, רמטכ"ל חיזבאללה שהיה יעד התקיפה הישראלית בביירות

דורון פסקין | 23 בנובמבר 2025 | חדשות | 1 דק׳

מה ידוע על יעד החיסול בדאחיה?

ישראל ניסתה היום לחסל את רמטכ"ל חיזבאללה, הית'ם עלי טבטבאי, בתקיפה שבוצעה בדאחיה שבביירות.

טבטבאי, יליד ביירות בשנת 1968 ובן לדור המייסדים של חיזבאללה, צמח בשורות הארגון עד שהפך לאחד ממפקדיו הבולטים.

במהלך השנים פיקד טבטבאי על כוח "רדואן", יחידת העילית של חיזבאללה, ושימש כמפקד בכיר בזירות סוריה ותימן. הוא מילא תפקיד מרכזי בהקמת התשתיות הצבאיות של חיזבאללה מחוץ ללבנון.

רמטכ"ל חיזבאללה, הית'ם עלי טבטבאי

רמטכ"ל חיזבאללה, הית'ם עלי טבטבאי | צילום מסך

