המשטר הסורי טוען: ישנם יותר מ-100 אתרים עם חשד לשרידי נשק כימי ברחבי המדינה

המשטר הסורי טוען כי יש כיום בשטח המדינה יותר מ-100 אתרים שבהם יש חשד לשרידי נשק כימי, חלקם הופצצו מן האוויר על ידי ישראל, חלקם ננטשו תחת אש וחלקם עדיין לא מופו עד הסוף. את הדברים הללו אמר ביום חמישי האחרון שגריר סוריה החדש בארגון הבין-לאומי למניעת הפצת נשק כימי (OPCW), ד"ר מוחמד כותוב. דבריו נאמרו בישיבה הראשונה שבה השתתף וצוטטו היום בעיתון הסעודי "א-שרק אלאווסט".

סוריה הושעתה מהארגון ב-2021, בתקופת משטר אסד, והוחזרה אליו ב-23 באוקטובר 2025. בדבריו הראשונים לאחר החזרת פעילות המשלחת הסורית לארגון בהאג, הזהיר כותוב כי האתרים הכימיים החשודים "מהווים סכנה ישירה לחיי אזרחים באזורים שונים במדינה".