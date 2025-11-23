בכירים מארה"ב, אוקראינה, צרפת, גרמניה ובריטניה הגיעו לשוויץ במטרה לדון בטיוטת התוכנית. לפי סוכנות הידיעות רויטרס התוכנית כוללת דרישה מאוקראינה לוותר על שטחים, להגביל את הצבא שלה ולוותר על רצונה להצטרף לנאט"ו
שיחות בז'נבה על התוכנית האמריקנית לסיום המלחמה באוקראינה
בכירים מארה"ב, אוקראינה, צרפת, בריטניה וגרמניה נפגשים היום בז'נבה, שוויץ, במטרה לדון בטיוטת התוכנית האמריקנית לסיום המלחמה באוקראינה. סוכנות AFP דיווחה כי מזכיר המדינה האמריקני, מרקו רוביו, ייקח חלק בדיונים.
על פי דיווח בסוכנות הידיעות רויטרס, התוכנית כוללת בין היתר דרישה מאוקראינה לוותר על חלק משטחיה, להגביל את פיתוח צבאה ולוותר על שאיפתה להצטרף לנאט"ו.
עוד דווח כי מנהיגים אירופיים ומערביים מסרו לרויטרס שהתוכנית האמריקנית תואמת חלק מדרישותיה המרכזיות של רוסיה. לדבריהם, היא עשויה לשמש בסיס למשא ומתן עתידי, אך עדיין נדרשת עבודה נוספת על פרטיה ולהתאימה יותר טוב לדרישות של קייב.
