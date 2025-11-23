שיחות בז'נבה על התוכנית האמריקנית לסיום המלחמה באוקראינה

בכירים מארה"ב, אוקראינה, צרפת, בריטניה וגרמניה נפגשים היום בז'נבה, שוויץ, במטרה לדון בטיוטת התוכנית האמריקנית לסיום המלחמה באוקראינה. סוכנות AFP דיווחה כי מזכיר המדינה האמריקני, מרקו רוביו, ייקח חלק בדיונים.

על פי דיווח בסוכנות הידיעות רויטרס, התוכנית כוללת בין היתר דרישה מאוקראינה לוותר על חלק משטחיה, להגביל את פיתוח צבאה ולוותר על שאיפתה להצטרף לנאט"ו.