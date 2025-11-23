האם הסכם הפסקת האש בעזה יחזיק מעמד?

על רקע תקיפות צה"ל אתמול ברצועת עזה, שבוצעו לאחר שמחבל פתח בירי לעבר כוח צה"ל ברפיח, בכיר חמאס עיזת א-רישק הכחיש בערוץ אלג'זירה דיווח של הערוץ הסעודי אלחדת', שלפיו הארגון הודיע לשליח האמריקני סטיב ויטקוף כי מבחינתו הסכם הפסקת האש פקע וכי הוא מוכן לחידוש הלחימה.

לדברי א-רישק, חמאס דרש מהמתווכות להתערב ולחייב את ישראל לעמוד בהתחייבויותיה על פי ההסכם.