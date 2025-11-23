על רקע ההסלמה אתמול ברצועה, גורמים בכירים בישראל מעריכים כי לחמאס יש אינטרס לשמור על ההסכם, אך המעבר לשלב השני בתוכנית האמריקנית נראה רחוק בשלב זה
יוני בן מנחם | 23 בנובמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳
האם הסכם הפסקת האש בעזה יחזיק מעמד?
על רקע תקיפות צה"ל אתמול ברצועת עזה, שבוצעו לאחר שמחבל פתח בירי לעבר כוח צה"ל ברפיח, בכיר חמאס עיזת א-רישק הכחיש בערוץ אלג'זירה דיווח של הערוץ הסעודי אלחדת', שלפיו הארגון הודיע לשליח האמריקני סטיב ויטקוף כי מבחינתו הסכם הפסקת האש פקע וכי הוא מוכן לחידוש הלחימה.
לדברי א-רישק, חמאס דרש מהמתווכות להתערב ולחייב את ישראל לעמוד בהתחייבויותיה על פי ההסכם.
גורמי ביטחון בכירים מעריכים כי חמאס אינו מעוניין בהסלמה כוללת, וכי יש לו אינטרס לשימור ההסכם – מאחר שהוא כולל נסיגות נוספות של צה"ל בקטעים שונים ברצועה ופתיחה מחודשת של מעבר רפיח.
