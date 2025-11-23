כניסה
על רקע ההסלמה אתמול ברצועה, גורמים בכירים בישראל מעריכים כי לחמאס יש אינטרס לשמור על ההסכם, אך המעבר לשלב השני בתוכנית האמריקנית נראה רחוק בשלב זה

יוני בן מנחם | 23 בנובמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳

האם הסכם הפסקת האש בעזה יחזיק מעמד?

על רקע תקיפות צה"ל אתמול ברצועת עזה, שבוצעו לאחר שמחבל פתח בירי לעבר כוח צה"ל ברפיח, בכיר חמאס עיזת א-רישק הכחיש בערוץ אלג'זירה דיווח של הערוץ הסעודי אלחדת', שלפיו הארגון הודיע לשליח האמריקני סטיב ויטקוף כי מבחינתו הסכם הפסקת האש פקע וכי הוא מוכן לחידוש הלחימה.

לדברי א-רישק, חמאס דרש מהמתווכות להתערב ולחייב את ישראל לעמוד בהתחייבויותיה על פי ההסכם.

גורמי ביטחון בכירים מעריכים כי חמאס אינו מעוניין בהסלמה כוללת, וכי יש לו אינטרס לשימור ההסכם – מאחר שהוא כולל נסיגות נוספות של צה"ל בקטעים שונים ברצועה ופתיחה מחודשת של מעבר רפיח.

הריסות ברצועת עזה, 11 באוקטובר 2025

הריסות ברצועת עזה, 11 באוקטובר 2025 | צילום: AFP via Getty Images

כתבות נוספות
כוחות ביטחון ניגריים, 5 ביולי 2025
ניגריה: מעל 300 תלמידים ו-12 מורים נחטפו מבית ספר קתולי

דורון פסקין

האירוע התרחש במחוז ניז'ר במדינה, על רקע איומיו של נשיא ארה"ב בפעולה צבאית אם ימשכו התקיפות כלפי נוצרים במדינה. לפי הדיווחים, המשטרה והצבא פרסו כוחות מיוחדים במטרה לאתר את החוטפים

כוחות צה''ל פועלים בסמוך לגדר הרצועה, 18 בנובמבר 2025
מחבל פתח באש לעבר כוחות צה"ל ברפיח; ישראל תקפה מטרות טרור ברצועה

אורן שלום

אין נפגעים לכוחות צה"ל; משרד ראש הממשלה: "קוראים שוב למתווכות להתעקש כי חמאס יקיים את חלקו בהסכם הפסקת האש ובתוכנית 20 הנקודות של הנשיא טראמפ"

נשיא לבנון, ג'וזף עון
עון הציג יוזמה להסדרת המצב בגבול עם ישראל: "אנו כותבים היום פרק חדש בתולדות לבנון"

דורון פסקין

נשיא לבנון פירט חמש נקודות מרכזיות לתוכנית, והתייחס לריכוז הנשק בידי המדינה, אך לא הזכיר מפורשות את חיזבאללה. "העולם כמעט התעייף מאיתנו ואנחנו כבר איננו יכולים לחיות במצב של היעדר מדינה"

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, וראש העיר הנבחר של ניו יורק, זוהראן ממדאני, בבית הלבן, 21 בנובמבר 2025
טראמפ אירח בבית הלבן את ממדאני – לראשונה מאז שנבחר

דורון פסקין

נשיא ארה"ב אירח את ראש העיר הנבחר של ניו יורק, לאחר מערכת בחירות שכללה חילופי האשמות הדדיים. טראמפ: "פגשתי אדם מאוד רציונלי, שרוצה להפוך את ניו יורק לגדולה שוב"; ממדאני טען: "אני מחויב לעקור את האנטישמיות מחמשת הרובעים ולהגן על יהודי העיר"

נשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי, 16 בנובמבר 2025
זלנסקי: "אוקראינה עלולה לעמוד בקרוב בפני בחירה קשה במיוחד"

דורון פסקין

נשיא אוקראינה התייחס לתוכנית האמריקנית לסיום המלחמה עם רוסיה ולדילמה שארצו צפויה לעמוד מולה: "האינטרס הלאומי חייב לבוא בחשבון"

כוחות צה"ל ברצועה
צה״ל חיסל חוליית מחבלים שיצאה מתשתית טרור תת-קרקעית ברפיח

צוות מגזין אפוק

כוחות חטיבת הנח"ל הפועלים ברפיח זיהו חמישה מחבלים; חיל האוויר חיסל אותם

