האירוע התרחש במחוז ניז'ר במדינה, על רקע איומיו של נשיא ארה"ב בפעולה צבאית אם ימשכו התקיפות כלפי נוצרים במדינה. לפי הדיווחים, המשטרה והצבא פרסו כוחות מיוחדים במטרה לאתר את החוטפים
דורון פסקין | 22 בנובמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳
ניגריה: מעל 300 תלמידים ו-12 מורים נחטפו מבית ספר קתולי
במדינת ניז'ר, מחוז בצפון-מרכז ניגריה, נחטפו אתמול לפחות 303 תלמידים ו-12 מורים מבית הספר הקתולי סנט מרי שבכפר הנידח פפירי, במהלך פשיטה לילית של חמושים. הנתונים המעודכנים נמסרו היום על ידי אגודת הנוצרים של ניגריה (CAN) לאחר שאתמול דווח על כ-215 חטופים בלבד.
לפי הארגון, הספירה עודכנה בעקבות מיפקד נוסף של התלמידים וצוות ההוראה. על פי סוכנות הידיעות AP, החטופים הם תלמידים ותלמידות בגילאים 10 עד 18.
זוהי החטיפה השנייה בתוך שבוע באזור. ארבעה ימים קודם לכן נחטפו 25 תלמידות מבית הספר התיכון לבנות בעיירה מאגה במדינת קבי השכנה, בפשיטה שבה נהרג סגן המנהל ואיש צוות נוסף נפצע. נוסף על כך, לפי דיווח בסוכנות הידיעות רויטרס, חמושים תקפו השבוע כנסייה במדינת קווארה וחטפו 38 מתפללים, תוך דרישת כופר של 100 מיליון נאירה לכל אדם.
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו