ניגריה: מעל 300 תלמידים ו-12 מורים נחטפו מבית ספר קתולי

במדינת ניז'ר, מחוז בצפון-מרכז ניגריה, נחטפו אתמול לפחות 303 תלמידים ו-12 מורים מבית הספר הקתולי סנט מרי שבכפר הנידח פפירי, במהלך פשיטה לילית של חמושים. הנתונים המעודכנים נמסרו היום על ידי אגודת הנוצרים של ניגריה (CAN) לאחר שאתמול דווח על כ-215 חטופים בלבד.

לפי הארגון, הספירה עודכנה בעקבות מיפקד נוסף של התלמידים וצוות ההוראה. על פי סוכנות הידיעות AP, החטופים הם תלמידים ותלמידות בגילאים 10 עד 18.