אין נפגעים לכוחות צה"ל; משרד ראש הממשלה: "קוראים שוב למתווכות להתעקש כי חמאס יקיים את חלקו בהסכם הפסקת האש ובתוכנית 20 הנקודות של הנשיא טראמפ"

אורן שלום | 22 בנובמבר 2025 | חדשות | 1 דק׳

מחבל פתח באש לעבר כוחות צה"ל ברפיח; ישראל תקפה מטרות טרור ברצועה

דובר צה"ל עדכן היום על מספר אירועים חריגים ברצועת עזה. באחד האירועים, חצה מחבל חמוש את הקו הצהוב, תוך שימוש וניצול של הציר ההומניטרי דרכו נכנס סיוע למרחב דרום הרצועה. המחבל ביצע ירי לעבר כוחות צה"ל, ללא נפגעים.

מיד לאחר הזיהוי, כוחות החטיבה הדרומית ירו וחיסלו את המחבל. דובר צה"ל הדגיש כי מדובר בהפרה בוטה של הסכם הפסקת האש. בתגובה לכך, תקף צה"ל מספר מטרות של חמאס ברחבי הרצועה.

כוחות צה''ל פועלים בסמוך לגדר הרצועה, 18 בנובמבר 2025

כוחות צה''ל פועלים בסמוך לגדר הרצועה, 18 בנובמבר 2025 | צילום: Amir Levy/Getty Images

