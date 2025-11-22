עון הציג יוזמה להסדרת המצב בגבול עם ישראל: "אנו כותבים היום פרק חדש בתולדות לבנון"

נשיא לבנון, ג'וזף עון, הציג אתמול בערב יוזמת שלום חדשה בת חמש נקודות להסדרת המצב בגבול עם ישראל. בנאום שנשא בדרום לבנון במסגרת אירועי יום העצמאות, טען עון כי הוא מציג את היוזמה "לשיפוט העולם כולו". לדבריו, "לבנון מוכנה להשתתף במסלול שלום על בסיס כללים ברורים, שבמרכזם נסיגת ישראל מן השטח הלבנוני, החזרת האסירים וסידורי גבול סופיים שיבטיחו יציבות קבועה". עיקרי יוזמתו של עון כוללים חמש נקודות:

העברת הנקודות שבשליטת צה"ל לצבא לבנון – הצבא הלבנוני "מוכן לקבל לידיו את כל הנקודות הכבושות", והמדינה מוכנה להציג לוועדת החמישייה, הוועדה המפקחת על הפסקת האש, לוח זמנים להעברתן. פריסה בשטח לאחר הפרת ההפרות ונסיגת ישראל – הצבא הלבנוני ייקח אחריות על הנקודות מיד עם נסיגת ישראל והפסקת התקיפות. פיקוח בין-לאומי אזורי – ועדת החמישייה המורכבת ממדינות ארה"ב, צרפת, קטאר, סעודיה, מצרים ונציגי האו"ם, תוודא כי מדרום לליטני – רק הכוחות הרשמיים של לבנון חמושים ומחזיקים בשליטה בשטח. עון הדגיש את הצורך ב"שליטה מלאה של הכוחות המזוינים הלבנוניים לבדם". נכונות למשא ומתן על הסכם קבע – לבנון מוכנה לשיחות בחסות האו"ם, ארה"ב או מסגרת בין-לאומית אחרת על הסכם שיביא להפסקה סופית של התקיפות מעבר לגבול . קישור בין הסדר ביטחוני לפירוז ולשיקום – עון קרא למדינות התומכות לגבש מנגנון בין-לאומי מתוזמן שיחזק את הצבא הלבנוני ויקדם תוכנית שיקום בדרום, במטרה להאיץ את השגת היעד הסופי והקבוע: ריכוז כל הנשק בידי מדינת לבנון, על כל שטחה".

עון הציג את היוזמה כחלק מתהליך אזורי רחב יותר. הוא הזכיר את ביקורו הקרוב של האפיפיור לאון ה-14 בלבנון, הנושא את הסיסמה "אשרי עושי השלום", וציין כי האזור נמצא לקראת שלב של יציבות. לדבריו, לבנון מעוניינת להיות שותפה מלאה בכל מהלך מדיני עתידי – חדש או הרחבה של הסכמים קיימים – תוך שמירה על החלטה ריבונית ועצמאית.