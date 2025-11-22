טראמפ אירח בבית הלבן את ממדאני – לראשונה מאז שנבחר

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, קיים הלילה (שעון ישראל) פגישה עם ראש העיר הנבחר של ניו יורק, זוהראן ממדאני, בבית הלבן. זוהי פגישתם הראשונה מאז נבחר ממדאני לתפקיד, ומגיעה לאחר שבמהלך מסע הבחירות של ממדאני החליפו השניים האשמות ועלבונות.

במסיבת עיתונאים משותפת שנמשכה כ-30 דקות, נשאל ממדאני אם הוא עדיין עומד מאחורי הכינוי "פאשיסט" שהדביק בעבר לטראמפ. טראמפ התערב ואמר: "זה בסדר, אתה יכול פשוט לומר 'כן'. זה קל יותר מאשר להתחיל להסביר". כשנשאל על הכינוי "עריץ" שממדאני השתמש בו בעבר, השיב טראמפ: "קראו לי דברים גרועים יותר מעריץ".