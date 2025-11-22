כניסה
נשיא ארה"ב אירח את ראש העיר הנבחר של ניו יורק, לאחר מערכת בחירות שכללה חילופי האשמות הדדיים. טראמפ: "פגשתי אדם מאוד רציונלי, שרוצה להפוך את ניו יורק לגדולה שוב"; ממדאני טען: "אני מחויב לעקור את האנטישמיות מחמשת הרובעים ולהגן על יהודי העיר"

דורון פסקין | 22 בנובמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳

טראמפ אירח בבית הלבן את ממדאני – לראשונה מאז שנבחר

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, קיים הלילה (שעון ישראל) פגישה עם ראש העיר הנבחר של ניו יורק, זוהראן ממדאני, בבית הלבן. זוהי פגישתם הראשונה מאז נבחר ממדאני לתפקיד, ומגיעה לאחר שבמהלך מסע הבחירות של ממדאני החליפו השניים האשמות ועלבונות.

במסיבת עיתונאים משותפת שנמשכה כ-30 דקות, נשאל ממדאני אם הוא עדיין עומד מאחורי הכינוי "פאשיסט" שהדביק בעבר לטראמפ. טראמפ התערב ואמר: "זה בסדר, אתה יכול פשוט לומר 'כן'. זה קל יותר מאשר להתחיל להסביר". כשנשאל על הכינוי "עריץ" שממדאני השתמש בו בעבר, השיב טראמפ: "קראו לי דברים גרועים יותר מעריץ".

טראמפ נשאל האם הוא מסכים עם התיאור "ג'יהאדיסט", שאמרה חברת הקונגרס הרפובליקנית, אליסה סטפניק, על ממדאני והשיב: "פגשתי אדם מאוד רציונלי, אדם שרוצה להפוך את ניו יורק לגדולה שוב". בהמשך שיבח את ממדאני ואמר כי הוא "חש ביטחון שממדאני יכול לעשות עבודה מאוד טובה" ואף "יפתיע כמה שמרנים".

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, וראש העיר הנבחר של ניו יורק, זוהראן ממדאני, בבית הלבן, 21 בנובמבר 2025

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, וראש העיר הנבחר של ניו יורק, זוהראן ממדאני, בבית הלבן, 21 בנובמבר 2025 | צילום: Jim WATSON / AFP via Getty Images

