נשיא אוקראינה התייחס לתוכנית האמריקנית לסיום המלחמה עם רוסיה ולדילמה שארצו צפויה לעמוד מולה: "האינטרס הלאומי חייב לבוא בחשבון"
דורון פסקין | 21 בנובמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳
זלנסקי: "אוקראינה עלולה לעמוד בקרוב בפני בחירה קשה במיוחד"
נשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי, פנה היום לאזרחי ארצו על רקע הדאגה הגוברת סביב יוזמת שלום חדשה בת 28 סעיפים שגובשה על ידי ארה"ב.
פרטי היוזמה עדיין לא פורסמו רשמית, והמידע הקיים מבוסס בעיקר על דיווחים בתקשורת המערבית.
בדברים שפרסם בערוץ הטלגרם שלו, הודה זלנסקי כי קיים לחץ דיפלומטי מתגבר על אוקראינה והגדיר את התקופה הנוכחית כאחת הרגישות מאז פרוץ המלחמה.
