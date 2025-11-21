זלנסקי: "אוקראינה עלולה לעמוד בקרוב בפני בחירה קשה במיוחד"

נשיא ארה"ב אירח את ראש העיר הנבחר של ניו יורק, לאחר מערכת בחירות שכללה חילופי האשמות הדדיים. טראמפ: "פגשתי אדם מאוד רציונלי, שרוצה להפוך את ניו יורק לגדולה שוב"; ממדאני טען: "אני מחויב לעקור את האנטישמיות מחמשת הרובעים ולהגן על יהודי העיר"