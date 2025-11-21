כניסה
כוחות חטיבת הנח"ל הפועלים ברפיח זיהו חמישה מחבלים; חיל האוויר חיסל אותם

צוות מגזין אפוק | 21 בנובמבר 2025 | חדשות | 0 דק׳

צה״ל חיסל חוליית מחבלים שיצאה מתשתית טרור תת-קרקעית ברפיח

דובר צה"ל עדכן הבוקר כי כוחות של חטיבת הנח"ל זיהו חמישה מחבלים שיצאו מתשתית טרור תת-קרקעית במזרח רפיח מעבר לקו הצהוב.

בהודעה צוין כי הכוחות התקרבו לכוחות צה"ל הפרוסים בדרום רצועת עזה, באופן שהיווה עליהם איום מיידי.

מדובר בתוואי שכוחות הנח"ל פועלים בו כבר מספר שבועות במסגרת האזור המוסכם בו פועל צה"ל. חיל האוויר בהכוונת הכוחות בשטח חיסל את המחבלים.

כוחות צה"ל ברצועה

כוחות צה"ל ברצועה | צילום: JACK GUEZ/AFP via Getty Images

יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמאן ונשיא ארה"ב דונאלד טראמפ במהלך פגישתם בוושינגטון, 19 בנובמבר 2025
בן סלמאן לא ממהר לקדם נורמליזציה; טראמפ לא מוותר

יוני בן מנחם

גורמים בכירים בישראל טוענים כי יורש העצר הסעודי מעדיף להמתין להתפתחויות בזירה הישראלית והאזורית; טראמפ מצידו עדיין שומר מספר קלפים שיוכלו לשמש להפעלת לחץ בנושא

נשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי, ונשיא ארה''ב, דונלד טראמפ
לשכת הנשיאות של אוקראינה הודיעה כי קיבלה טיוטה של התוכנית האמריקנית לסיום המלחמה

דורון פסקין

לפי ההודעה, זלנסקי צפוי לקיים בימים הקרובים שיחות עם נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ. בשלב זה עדיין לא פורסמו באופן רשמי פרטי התוכנית

שר המשפטים, יריב לוין, 9 ביולי 2023
שר המשפטים מינה את השופט בדימוס יוסף בן חמו לאחראי על החקירה בנושא שדה תימן

אורן שלום

לפי הודעתו של יריב לוין, בן חמו יקבל את סמכויות היועמ"שית בנוגע לחקירת הפרשה, עד שתוסר ממנה המניעה לעסוק בנושא

נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן, 16 בספטמבר 2024
פזשכיאן: בשל משבר המים, העברת הבירה מטהראן למקום אחר היא צעד הכרחי

דורון פסקין

נשיא איראן מתריע כי שקיעת הקרקע, המחסור במים והריכוז האדיר של האוכלוסייה בטהראן יוצרים מצב בלתי אפשרי. "כשאמרנו בעבר שאנחנו רוצים להעביר את הבירה, פשוט לא היה לנו כסף. אחרת, כבר היינו עושים זאת. אבל עכשיו זו כבר לא בחירה – זה כורח"

משטרת ישראל, 26 בפברואר 2024
כתב אישום הוגש נגד תושב באר שבע באשמה שביצע משימות ריגול עבור איראן

צוות מגזין אפוק

על פי כתב האישום, הקשר החל לאחר שסוכן איראני פנה לנאשם בעת שירותו הצבאי, והציע לו לבצע משימות שונות תמורת כסף

נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, 30 בינואר 2025
טראמפ חתם הלילה על החוק לשחרור תיקי אפשטיין

אורן שלום

משרד המשפטים יחויב לפרסם, בתוך 30 ימים מכניסתו של החוק לתוקף, את כל הרשומות, המסמכים, ההתקשרויות וחומרי החקירה הבלתי מסווגים הקשורים לג'פרי אפשטיין

