כוחות חטיבת הנח"ל הפועלים ברפיח זיהו חמישה מחבלים; חיל האוויר חיסל אותם
צוות מגזין אפוק | 21 בנובמבר 2025 | חדשות | 0 דק׳
צה״ל חיסל חוליית מחבלים שיצאה מתשתית טרור תת-קרקעית ברפיח
דובר צה"ל עדכן הבוקר כי כוחות של חטיבת הנח"ל זיהו חמישה מחבלים שיצאו מתשתית טרור תת-קרקעית במזרח רפיח מעבר לקו הצהוב.
בהודעה צוין כי הכוחות התקרבו לכוחות צה"ל הפרוסים בדרום רצועת עזה, באופן שהיווה עליהם איום מיידי.
מדובר בתוואי שכוחות הנח"ל פועלים בו כבר מספר שבועות במסגרת האזור המוסכם בו פועל צה"ל. חיל האוויר בהכוונת הכוחות בשטח חיסל את המחבלים.
