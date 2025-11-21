צה״ל חיסל חוליית מחבלים שיצאה מתשתית טרור תת-קרקעית ברפיח

נשיא איראן מתריע כי שקיעת הקרקע, המחסור במים והריכוז האדיר של האוכלוסייה בטהראן יוצרים מצב בלתי אפשרי. "כשאמרנו בעבר שאנחנו רוצים להעביר את הבירה, פשוט לא היה לנו כסף. אחרת, כבר היינו עושים זאת. אבל עכשיו זו כבר לא בחירה – זה כורח"