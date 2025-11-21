בן סלמאן לא ממהר לקדם נורמליזציה; טראמפ לא מוותר

גורמים ביטחוניים בכירים בישראל מעריכים כי תוצאות ביקורו בבית הלבן של יורש העצר הסעודי, מוחמד בן סלמאן, מלמדות כי בשלב זה, הוא אינו ממהר לקדם הסכם נורמליזציה עם ישראל. לדבריהם, הסיבה לכך נובעת מכמה גורמים מרכזיים:

א. החשש מצעדי ישראל לאחר נורמליזציה – בסעודיה מודאגים מכך שלאחר חתימה על הסכם נורמליזציה תרחיב ממשלת ישראל את ההתנחלויות ותבצע מהלכים ביהודה ושומרון שיקשו על הקמת מדינה פלסטינית. לכן, בן סלמאן מעדיף להמתין לפחות עד לאחר הבחירות בישראל.