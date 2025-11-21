גורמים בכירים בישראל טוענים כי יורש העצר הסעודי מעדיף להמתין להתפתחויות בזירה הישראלית והאזורית; טראמפ מצידו עדיין שומר מספר קלפים שיוכלו לשמש להפעלת לחץ בנושא
יוני בן מנחם | 21 בנובמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳
בן סלמאן לא ממהר לקדם נורמליזציה; טראמפ לא מוותר
גורמים ביטחוניים בכירים בישראל מעריכים כי תוצאות ביקורו בבית הלבן של יורש העצר הסעודי, מוחמד בן סלמאן, מלמדות כי בשלב זה, הוא אינו ממהר לקדם הסכם נורמליזציה עם ישראל. לדבריהם, הסיבה לכך נובעת מכמה גורמים מרכזיים:
א. החשש מצעדי ישראל לאחר נורמליזציה – בסעודיה מודאגים מכך שלאחר חתימה על הסכם נורמליזציה תרחיב ממשלת ישראל את ההתנחלויות ותבצע מהלכים ביהודה ושומרון שיקשו על הקמת מדינה פלסטינית. לכן, בן סלמאן מעדיף להמתין לפחות עד לאחר הבחירות בישראל.
ב. התנגדות ציבורית רחבה לנורמליזציה – הציבור הסעודי הקצין בעמדותיו מאז פרוץ המלחמה ברצועת עזה, וכיום יש התנגדות רבה לנורמליזציה עם ישראל. התנגדות דומה קיימת גם במדינות אחרות במזרח התיכון, כולל מצרים וירדן, אף שהן חתומות על הסכמי שלום עם ישראל.
