לשכת הנשיאות של אוקראינה הודיעה כי קיבלה טיוטה של התוכנית האמריקנית לסיום המלחמה

נשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי, קיבל לידיו טיוטה של תכנית שלום אמריקנית שנועדה להביא לסיום המלחמה עם רוסיה – כך נמסר היום בהודעה רשמית מלשכתו.

לפי ההודעה, שפורסמה בערוץ הטלגרם של הלשכה, זלנסקי צפוי לקיים בימים הקרובים שיחות עם נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, בנוגע ל"הזדמנויות דיפלומטיות" שיכולות לסייע להביא לקץ הלחימה, כאשר קייב מדגישה כי היא "שואפת לשלום מהשנייה הראשונה של הפלישה הרוסית" ותומכת בכל יוזמה "מהותית" שיכולה להביא לסיום אמיתי של המלחמה.