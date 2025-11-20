כניסה
דורון פסקין | 20 בנובמבר 2025 | חדשות | 1 דק׳

לשכת הנשיאות של אוקראינה הודיעה כי קיבלה טיוטה של התוכנית האמריקנית לסיום המלחמה

נשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי, קיבל לידיו טיוטה של תכנית שלום אמריקנית שנועדה להביא לסיום המלחמה עם רוסיה – כך נמסר היום בהודעה רשמית מלשכתו.

לפי ההודעה, שפורסמה בערוץ הטלגרם של הלשכה, זלנסקי צפוי לקיים בימים הקרובים שיחות עם נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, בנוגע ל"הזדמנויות דיפלומטיות" שיכולות לסייע להביא לקץ הלחימה, כאשר קייב מדגישה כי היא "שואפת לשלום מהשנייה הראשונה של הפלישה הרוסית" ותומכת בכל יוזמה "מהותית" שיכולה להביא לסיום אמיתי של המלחמה.

"אוקראינה תמכה בהצעותיו של הנשיא טראמפ מתחילת השנה הנוכחית לסיום שפיכות הדמים. היינו מוכנים, וגם כיום אנו מוכנים, לעבוד באופן קונסטרוקטיבי עם הצד האמריקני ועם שותפינו באירופה ובעולם כדי שהתוצאה תהיה שלום", נכתב בהודעה.

נשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי, ונשיא ארה''ב, דונלד טראמפ

נשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי, ונשיא ארה''ב, דונלד טראמפ, 17 באוקטובר 2025 | צילום: TOM BRENNER/AFP via Getty Images

