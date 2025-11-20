כניסה
לפי הודעתו של יריב לוין, בן חמו יקבל את סמכויות היועמ"שית בנוגע לחקירת הפרשה, עד שתוסר ממנה המניעה לעסוק בנושא

אורן שלום | 20 בנובמבר 2025 | חדשות | 1 דק׳

שר המשפטים מינה את השופט בדימוס יוסף בן חמו לאחראי על החקירה בנושא שדה תימן

שר המשפטים, יריב לוין, הודיע הערב כי לאחר התייעצות עם נציב שירות המדינה, החליט להטיל על בן חמו את מילוי תפקיד היועמ"שית בפרשת הדלפת הסרטון מבסיס "שדה תימן" ובעבירות השיבוש והפגיעה בהליכי המשפטיים והחקירתיים השונים, שבוצעו לכאורה במסגרת הפרשה. זאת עד שתוסר המניעה של היועמ"שית לעסוק בעניין.

בפסק דין של בג"ץ שפורסם השבוע הוחלט כי בחירתו הראשונה של לוין לתפקיד, נציב תלונות הציבור על השופטים, השופט בדימוס אשר קולה, לא ימונה לאחראי על החקירה, זאת בשל "חוק נציב התלונות על שופטים" הקובע כי על הנציב המכהן חל איסור עיסוק בכל משרה או עיסוק אחר.

שר המשפטים, יריב לוין, 9 ביולי 2023

שר המשפטים, יריב לוין, 9 ביולי 2023 | צילום: GIL COHEN-MAGEN/POOL/AFP via Getty Images

