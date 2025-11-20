נשיא איראן מתריע כי שקיעת הקרקע, המחסור במים והריכוז האדיר של האוכלוסייה בטהראן יוצרים מצב בלתי אפשרי. "כשאמרנו בעבר שאנחנו רוצים להעביר את הבירה, פשוט לא היה לנו כסף. אחרת, כבר היינו עושים זאת. אבל עכשיו זו כבר לא בחירה – זה כורח"
דורון פסקין | 20 בנובמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳
פזשכיאן: בשל משבר המים, העברת הבירה מטהראן למקום אחר היא צעד הכרחי
נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן, החריף היום את אזהרותיו בנוגע למשבר המים והסביבה במדינה, והבהיר כי העברת הבירה מטהראן איננה בחירה פוליטית, אלא צעד הכרחי.
לדבריו, שצוטטו בכלי תקשורת איראניים, המחיר הכלכלי והסביבתי של המשך הריכוז הדמוגרפי במרכז המדינה, ובראשו טהראן, הופך את המהלך לבלתי נמנע.
את הדברים אמר במהלך מפגש עם אנשי רוח ופעילים תרבותיים במחוז קזווין, שם הציג תמונת מצב מדאיגה במיוחד על משבר המים ועל תופעת שקיעת הקרקע באזורים שונים. "שקיעת קרקע של 30 סנטימטרים היא אסון", הדגיש פזשכיאן, והזהיר כי ללא ניהול נכון של משאבי הטבע, "אנחנו חותמים לעצמנו על עתיד מסוכן".
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו